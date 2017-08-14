Пелагея вынуждена сдать полугодовалую дочь

Певице пришлось многим пожертвовать ради участия в "Голосе-6". Но поклонники радуются ее возвращению.

Дима Билан, Леонид Агутин, Александр Градский и Пелагея – золотой состав наставников самого рейтингового шоу страны "Голос". На протяжении трех сезонов они были вместе, потом по разным причинам покидали проект. Возвращались и снова уходили. В новом, уже шестом сезоне они снова объединились, чтобы найти лучший голос страны.

Правда, не обошлось без личных жертв. Пелагея, например, призналась, что на время избавилась от ребенка (21 января 2017 года певица родила девочку, которую назвали Таисией. – Прим. ред.), так как очень хочет выспаться. Впереди ведь несколько тяжелых съемочных дней с утра до вечера. "Я сдала дочь, чтобы поспать, на три дня. В итоге проснулась сегодня в 05:30", – призналась певица.

Публикация от Пелагея Ханова (@pelagea_khanova) Авг 14 2017 в 7:57 PDT

На съемках артистка то и дело капризничала. Она жаловалась, что в разгар прослушиваний у нее возникла проблема с нарядом, а позже сообщила, что замерзает, так как кондиционер работал слишком сильно. Коллеги, как сообщает журнал StarHit, ждали, когда организаторы удовлетворят все потребности Пелагеи.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Авг 14 2017 в 6:29 PDT

А Градский явился в студию в инвалидной коляске – накануне съемок он сломал ногу. Чтобы мэтр беспрепятственно занял кресло члена жюри, в студии установили специальный пандус, благодаря которому он и поднялся на площадку. Помощники помогли музыканту занять место. И лишь после этого режиссер дал команду "Мотор!" Певец считает, что сломанная нога не помешает съемочному процессу. И с интересом включился в слепые прослушивания.