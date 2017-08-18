Опухоль мозга спровоцировала глухоту у Корчевникова

Болезнь могла стать одной из причин увольнения ведущего. Хотя это только на уровне слухов.

Бориса Корчевникова официально уволили с канала "Россия". Его место в программе "Прямой эфир" теперь занял Андрей Малахов. Бывшую звезду Первого канала представили новому коллективу. Уже начались съемки очередных выпусков ток-шоу.

"Корчевников до последнего не верил, что его выгонят, – рассказал Dni.Ru источник на канале. – Но его там морально затравили. Представляете, каково ему было слышать из уст генерального директора "России" Златопольского, что, мол, на "Россию" пришел лучший ведущий страны Андрей Малахов. Ведь Корчевников считал звездой себя!"

Но было еще одно обстоятельство, которое, как говорят, спровоцировало уход Корчевникова (он стал генеральным директором и генеральным продюсером общественного православного телеканала "Спас"). "Во время обострения его опухоли мозга Борис почти оглох, а надо было слушать команды режиссера и продюсера, которые во время съемок программы звучат в ушном мониторе, – продолжает собеседник. – Тогда Борис сам собирался уйти из-за болезни, но его не отпустили. Сейчас ему лучше, как говорят".

О тяжелой болезни Корчевников, напомним, сообщал шокированным поклонникам сам в одном из эфиров. "Мне поставили диагноз "опухоль мозга". К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция. Правда, еще остался шрам. Но я помню, как ощущал поддержку друзей и родных, находясь в больничной палате…" – сказал он заметно волнуясь.