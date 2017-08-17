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Чем вызвана паника на Первом канале

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Первый канал продолжают покидать самые узнаваемые лица: сперва – Андрей Малахов, затем – Александр Олешко, следом – Тимур Кизяков, после чего стало известно о закрытии программы Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Телекритик Александр Мельман заявил, что со стороны это похоже на панику.
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"Во-первых, канал уже второй сезон проигрывает по рейтингу "России-1". Во-вторых, немалую роль играет приближение президентских выборов. И, по всей видимости, уход или переход Андрея Малахова связан вот с этой политической журналистикой, которая навязывается развлекательному формату", – предположил Мельман.

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"Но мы уже видели, как Дмитрий Шепелев и Дмитрий Борисов, который "заменил" Малахова, делали эфиры про Саакашвили и Порошенко. То, что Малахов никогда не позволял себе. Просто сложно представить, чтобы он занимался телевизионным разоблачением этих двух фигур", – цитирует НСН телекритика.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

По словам собеседника издания, формат типа "Один в один" после первого сезона надо было и вовсе закрывать, но этого никто не сделал из-за высоких рейтингов передачи. "Если в первом показе это выглядело действительно очень свежо и ярко, то потом все стало повторяться и превратилось в рутину. Человеку пришло предложение с канала НТВ от телепроекта "Ты супер!". И мне кажется, что он совершенно прав в своем решении перейти туда", – поддержал ведущего Александр.

Говоря о Юлии Меньшовой, Мельман заявил, что, по его мнению, она делала свою программу довольно неплохо. Но если верить информации, что ведущая может в обозримом будущем заменить Андрея Малахова, то стоит закрыть ее проект. "Малахов делал это замечательно – из-за своего бэкграунда, образования, советскости – в хорошем смысле слова. Но и Меньшова в этом ему не уступит. А дальше уже вопрос ее реакции, психологии, психики в эфире. А вообще, это похоже на правильный выбор", – отметил Мельман.

Подводя итог вышесказанному, телекритик подчеркнул, что при оценке всех происходящих на Первом канале изменений не стоит забывать еще и об YouTube, на фоне которого "телевизор давно выглядит архаикой".

Публикация от @malakhov007

Автор: Василиса Моргунова17 августа 2017, 15:26
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