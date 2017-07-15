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Пелагея станет мамой во второй раз

Пелагея. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
У певицы Пелагеи через несколько лет будет второй ребенок. К такому выводу пришел нумеролог, проанализировавший дату рождения артистки.
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"В ее жизни началась светлая полоса, а в 32 года она снова может стать мамой и выпустить новый альбом. Знаменитость ожидает период подъема", – рассказал специалист по цифровым комбинациям.

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По мнению нумеролога, главное для Пелагеи – никогда не останавливаться на достигнутом и не бояться рисковать. "Тогда ей по жизни будет сопутствовать удача", – отметил специалист.

Проанализировал нумеролог и дату рождения супруга артистки, Ивана Телегина. Супруги прекрасно находят общий язык и не перестают демонстрировать идиллию в отношениях. Как отметил специалист по числам, брак спортсмена и певицы очень крепкий, передает СтарХит. "Пелагея обладает великим терпением. Это очень на руку Ивану, потому что, чтобы его вынести, нужно быть ангелом", – сказал нумеролог.

Специалист считает, что у Телегина эмоции возобладают над разумом, он может сказать сгоряча что-то неприятное, обидеть супругу. "Он носитель знака власти, любит командовать. При том, что он младше, он доминирует над женой, но, стоит заметить, Пелагее это нравится, она долго искала мужчину, за которым могла бы быть, как за каменной стеной", – сообщил нумеролог.

К тому же, числа говорят, что у певицы и спортсмена идеальная сексуальная совместимость. "Так что, думаю, их брак будет очень долгим, если не продлится всю жизнь", – резюмировал нумеролог.

Напомним, в конце января Пелагея подарила своему мужу, хоккеисту Ивану Телегину, дочку, которую назвали Таисией. Примечательно, что останавливаться на достигнутом певица не собирается. Исполнительница выразила в соцсетях надежду, что скоро вновь окажется в роддоме.

Автор: Алёна Нестерова15 июля 2017, 15:07
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