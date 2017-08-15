Вдова Тихановича разревелась от бессовестных оскорблений

У Ядвиги Поплавской опустились руки. Певица призналась, что у нее было единственное желание – "убежать к Сашке на могилу и зарыться".

"Завируха", "Я у бабушки живу", "Малиновки заслышав голосок", "Счастливый случай" – эти композиции в исполнении Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича вошли в сокровищницу советской эстрады. Их поют уже несколько поколений. А вот Поплавская делать этого больше не может.

После смерти ее супруга композитор Эдуард Ханок потребовал 25 тысяч долларов за возможность дальнейшего исполнения созданных им хитов. Причем пришел он за деньгами ровно через 40 дней после смерти Тихановича. "Он решил запретить мне исполнять его песни! Якобы его гложет глубокое чувство обиды – дескать, мы с Сашей не произносили фамилии автора музыки к песням "Я у бабушки живу" или "Малиновки". Я вам клянусь: это неправда!" – со слезами на глазах вспоминает артистка. Именно поэтому в ее репертуаре больше нет тех легендарных песен – она их просто боится петь, ведь платить автору нечем.

"Боже, чего я наслушалась! Что я и авантюристка, и мерзавка, и хамка, – продолжила шокированная Поплавская. – Он угрожает, что подаст в суд. Настолько меня задавил и запугал, что со мной случился коллапс настоящий. Я пошла реветь, было единственное желание – убежать к Сашке на могилу и зарыться. Какие тысячи долларов?! Денег у нас нет – все ушло на лекарства во время болезни мужа. Если бы не дочка, у меня давно бы руки от такой наглости опустились".

"Надеюсь, здравый смысл вернется к нему", – цитирует Поплавскую сайт Eg.Ru. Ранее в интервью Dni.Ru ее дочь заявила: "Странная, непонятная история, которую мне неприятно обсуждать и комментировать".