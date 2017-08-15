У Леонида Закошанского родился сын

Телеведущий решил скрыть радостное событие от поклонников. Мол, это слишком интимное событие.

Телеведущему Леониду Закошанскому в разное время приписывали романы с певицей Алексой, гимнасткой Ляйсан Утяшевой, ведущей Лерой Кудрявцевой и другими известными дамами в нашей стране. Но матерью его сына в итоге стала Жанна Лебедева, отношения с которой Леонид узаконил в феврале этого года. Многие, кстати, даже не подозревали, что телеведущий влюблен и имеет серьезные намерения.

Долгое время пара скрывала от общественности предстоящие перемены в их жизни, стараясь разделить эту радость лишь с родными. "Жанна с Леней сообщили о том, что у них будет ребенок, только близким друзьям. Они не хотят выставлять личную жизнь напоказ. Роды у Жанночки прошли легко. Малыш появился на свет здоровым", – рассказала приятель звезды Артем,

Для новорожденного пара выбрала мужественное имя – Лев. Особенно Леониду нравится то, как оно сочетается с отчеством – звучно, громко. По словам друзей бывшего ведущего программы "Говорим и показываем", Закошанский хорошо справляется с ролью отца и старается многое брать на себя, желая освободить супругу от хлопот. "Леня отличный папаша! – Для Левы он покупает все самое лучшее. Детская малыша завалена игрушками и погремушками", – продолжает Артем.

"Спасибо за добрые слова! У нас все хорошо, Рождение ребенка – интимный момент", – цитирует Закошанского журнал StarHit. Он не был многословным, но искренне обрадовался поздравлению.