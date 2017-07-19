Татьяна Буланова рассказала о новой любви

Певица стала участницей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". После выступления она пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.

Татьяна, Вы один из любимых объектов для пародий у юмористов. Не обижаетесь?

Нет, мне даже приятно. Если на тебя делают пародии, значит, у тебя есть какая-то изюминка, которую и подчеркивают. Я же всю жизнь была искренней и естественной – что думаю, то и выношу на публику. Не обижаюсь я и на прессу, которая сочиняет про меня байки. Недавно, кстати, придумали, что я якобы разбилась на своем Bentley. Друзья оборвали мне телефон: "Таня, с тобой все в порядке?!"

Вы участвуете в проекте "Три аккорда" на Первом канале. Чем он Вас привлек?

Тем, что можно петь своим голосом и без маски на лице. К тому же в каждом номере есть шоу, а я это очень люблю. Было снято восемь программ. Три номера оказались так себе, а пять получились у меня классно. Хотя при оценках жюри, конечно, были не очень приятные эмоциональные моменты (певица Слава расплакалась из-за критики Елены Ваенги, бросила микрофон и ушла со сцены. – Прим. ред.). Я открывала эту программу, и у меня было невероятное волнение, просто на уровне психоза – ноги тряслись.





Дети гордятся, что у них такая известная мама?

Мои сыновья – 24-летний Саша и 17-летний Никита – правильно воспитаны, поэтому никогда не хвастаются тем, что у них мама известная, популярная, богатая. Они страдают от того, что мама редко бывает дома, вот и все. Мы абсолютно нормальная семья, без звездности. Иногда, правда, дети просят у меня автографы – для друзей. Я не отказываю, конечно.





Вся страна в конце прошлого года обсуждала Ваш развод с футболистом Владиславом Радимовым. Не могу не спросить, когда Вы снова станете счастливой женой?

Я жду новой любви, готова к ней, ведь это живительная энергия, которой не надо бояться. Хочу снова ей подпитаться!

