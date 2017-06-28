Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова принимает поздравления. Артистка опубликовала свадебную фотографию, сообщив о годовщине.

Сегодня, 28 июня, актриса и телеведущая Юлия Меньшова отмечает круглую дату. О важном событии артистка оповестила многочисленных подписчиков своей странички в социальной сети Instagram. Меньшова опубликовала фотографию с собственной свадьбы и коротко ее подписала: "Ровно 20 лет! " При этом в качестве хэштегов Юлия привела такие слова как "день рождения семь" и "было двое, стало четверо".

Поклонники немедленно отреагировали на свежую публикацию. Фанаты рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Поздравляю! 💐 Желаю бесконечности в семейной жизни. Хотя , думаю , при таких родителях вариантов нет", "Любви!!!! Поздравляю!!!!", "Поздравляю Вас Юля !!! Желаю вашей семье счастья !!!", "Поздравляем!!!! Счастья и любви!!!!❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍", "Какая Вы красивая невеста!!! Поздравляю, желаю еще три раза по столько же🌺🌺🌺", "Поздравляю вас живите счастливо и ПУСКАЙ детский смех всегда звучит в вашем доме .ВНУКОВ вам и правнуков, горько", – написали Меньшовой фанаты.

enter; width:100%;"> Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Июн 28 2017 в 12:11 PDT

Отметим, что в семейной жизни Юлии Меньшовой и ее супруга, актера Игоря Гордина было не всегда все гладко. Так, артисты даже расставались на три года. Это случилось вскоре после рождения их дочери Таисии. По словам Гордина, тогда у них накопились усталость и взаимные обиды. Не выдержав кризиса, Игорь ушел. Однако они продолжали общаться, даже вместе с детьми ездили на отдых. В итоге, Гордин предложил жене начать все заново, и Меньшова согласилась.

"В долгих отношениях есть своя романтика. Когда уже 20 лет плывешь на этом громадном корабле сквозь толщи воды жизни. В этом путешествии многое оказывается совсем не таким, как представлялось в юности, мешки с иллюзиями планомерно отправляются за борт, но реальность, в которой ты учишься прощать, жалеть и беречь – не менее романтична", – заключила Юлия Меньшова недавно на той же страничке в Instagram.

В недавнем интервью Игорь раскрыл секрет их отношений с Юлией: "Формула нашего счастья проста и банальна – надо уметь слушать и слышать партнера, тогда вы не дойдете до развода, не гнушаться делать шаг навстречу. Только потеряв то, что у вас было, начинаешь по-настоящему ценить то, что имеешь".

