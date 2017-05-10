Юлия Меньшова о наглом обмане зрителей

Известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала в Instagram о судьбе сериала "Между нами, девочками". Артистка считает, что зрителей нагло обманули.

Ведущую шоу "Наедине со всеми" буквально измучили вопросами, когда в телеэфире покажут второй сезон сериала "Между нами, девочками" о веселой семейке из провинциального города Тетюшева. В главной роли там блистала Меньшова. Юлии пришлось огорчить фанатов проекта.

"Уже писала пост, но нужно снова писать: вопросы сыпятся со всех сторон ❓❓❓Видимо, кто-то нагло обманул ожидания зрителей и что-то написал про май 2017, и все недоумевают – а где же, где продолжение сериала " МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ"???" – рассказала о сложившейся ситуации в Instagram актриса.

По словам Меньшовой, второй сезон еще даже не снимали. "У меня для вас две новости – хорошая👍🏻 и плохая😱. Плохая новость, что второго сезона этого чудесного сериала не существует. 👻Не ищите его в интернете. Не ведитесь на рекламу. Не шарьте по сайтам в поисках и тщетных надеждах. Нет его. Не снят", – расстроила доверчивых поклонников Юлия.

Однако надежда на продолжение еще теплится. "Есть и хорошая новость👌🏻 – сценарий пишется, устный договор с каналом существует, канал заинтересован🖥, и осенью, скорее всего, начнутся съемки. А это значит, что к весне 2018 года есть надежда увидеть сериал на экране. 🌞🌧❄️🌿Такие вот дела!" – отчиталась телеведущая.

Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova) Май 10 2017 в 10:28 PDT

Меньшова пообещала вести репортажи из Тетюшева. "Если все сложится благополучно, обещаю бесперебойно спамить в ленте фотками со съемок. 🎬📽🎥 И держать в курсе", – настроена позитивно артистка.

Сейчас остается только ждать и молиться. "А пока – плюнем через левое плечо 💦💦💦 , сожмем кулачки👊🏻✊🏻, заложим пальчики крестиком 👈🏻👆🏻👉🏻и ... пожелаем много-много денег продюсерам канала 🏦💵💶💷( чтобы не передумали снимать) и много-много здоровья и фантазии сценаристам и режиссеру Алексею Кирющенко ✨🌟⭐️💥 ( чтобы хорошо и смешно все придумали), а себе пожелаем много-много терпения... 🙄🤔, – призвала подписчиков Юлия. – Себе я тоже его желаю, потому что очень люблю эту роль и этот сериал, и с радостью хотела бы встретиться со всей командой снова!!!"