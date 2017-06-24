Украина вымогала у Пригожина миллион долларов

Украинские власти вымогали у российского продюсера Иосифа Пригожина деньги. Киев пообещал не вносить деятеля шоу-бизнеса в "черный список" в обмен на миллион долларов.

"Для них это бизнес. Просили миллион долларов. Если бы мы заплатили, не под какие санкции мы бы не попали", – рассказал Пригожин в эфире программы "Пресс-конференция со Стасом Натанзоном".

Также в ходе программы продюсер сообщил о сложностях, которые возникли перед лондонским концертом его супруги и подопечной певицы Валерии. По словам Пригожина, накануне мероприятия правительство Великобритании получило множество писем от неназванных активистов. В посланиях утверждалось, что российская артистка с мужем собираются устроить в Англии политическую акцию.

В итоге, на выступление Валерии пришло несколько официальных лиц государства. "Ждали, когда же начнется митинг, и очень удивились, когда ничего подобного не произошло", – отметил продюсер.



Напомним, на Украине существует и активно расширяется "черный список" российских артистов. Попадают в него те, кто, по мнению киевских властей, создают угрозу национальной безопасности Украины. Им запрещается въезд в страну.

В настоящее время угрозу для Киева представляют помимо Иосифа Пригожина и Валерии, Михаил Боярский, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Лолита, Григорий Лепс, Николай Расторгуев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Дмитрий Певцов и многие другие певицы и актеры.