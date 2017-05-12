Пригожин выругался на участников "Евровидения" в Киеве

Иосиф Пригожин обвинил организаторов "Евровидения" в том, что они обманули людей, а участников конкурса – в отсутствии солидарности друг с другом. По мнению продюсера, у России нет ни одной причины принимать участие в этом мероприятии.

"Ходят слухи, что Европа хотела ввести какие-то санкции, чтобы Россия не смогла участвовать в "Евровидении". Введите. Чтобы мы никогда не участвовали в этом конкурсе. Не нужно нам это "Евровидение". Оно ничего не дает. Обратите внимание, те артисты с мировым именем, которых любит и уважает публика, никогда не имели отношения к "Евровидению", а если и имели, то стали популярны задолго до этого", – рассказал Пригожин в интервью Dni.Ru.

Продюсер считает, что ни один из участников песенного конкурса не станет звездой мирового масштаба. "Для молодых исполнителей – это шоу, развлекательная площадка, как ярмарка или выставка народного хозяйства, куда они приходят и показывают себя. Им кажется, это их шанс прославиться и изменить жизнь. Неправда. Это целая работа. Если что-то двигается, то кто-то должен это двигать. Возьмите "Голос". Наргиз не заняла первое место, но она стала звездой. Почему? Потому что у нее есть Максим Фадеев. Дина Гарипова заняла первое место, отличная артистка, поет здорово. Почему она не звезда, хотя выступала на "Евровидении"? Потому что у нее нет Макса Фадеева, Иосифа Пригожина и так далее. Быть звездой – это целая работа. Филипп Киркоров, например, проделал колоссальную работу. Столько раз, сколько он был в телевизоре, говорит о его работе, трудоспособности и огромном желании существовать в этом мире как артист. За это нельзя осуждать, этому можно только аплодировать. Где взять столько сил и времени, чтобы жить этим?" – заявил он.

По мнению Пригожина, "Евровидение" – обычный конкурс песни, который в определенный период изменил свои правила де-факто, став конкурсом политики. "С того дня, как я понял, что принципы демократии и философия толерантности закончились, этот конкурс не имеет для меня значения. Ни один участник "Евровидения" не встал на защиту России – каждый сам за себя. Таких на улице чмошниками называют. Я бы отправил туда группу "Ленинград" и показал бы им ***. Вот и все. Этого они действительно заслуживают", – отругал участников конкурса музыкальный эксперт.

А в ответ на предложение России выступить по скайпу муж Валерии посоветовал Европе сыграть в футбол на компьютере или в Playstation.