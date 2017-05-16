Пригожин грязно выругался из-за Максаковой

Эпизод с заявлением Иосифа Пригожина о том, будто Марии Максаковой следует представлять Украину на следующем "Евровидении", неожиданно получил продолжение. Ему ответил известный журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян, отчего Пригожин буквально взорвался.

Все началось с того, что на съемках одного из телевизионных ток-шоу, посвященных Международному музыкальному конкурсу "Евровидение", Иосиф Пригожин заявил: "Знаете, кто на следующем "Евровидении" будет представлять Украину? Мария Максакова!" Откуда у него такая информация, Иосиф Пригожин предпочел не распространяться. Он лишь добавил, что у него собственные источники.

Журналист и музыкальный критик Артур Гаспарян посчитал болезненной фантазией мысль Иосифа Пригожина. По его словам, подобные суждения высосаны из пальца. В свою очередь, Пригожин в жестко отреагировал на слова Гаспаряна.

"Это речь была в прямом эфире. Пошли они в *** со своим воображением. Я имею право говорить то, что думаю, и то, что считаю нужным", – цитирует Иосифа Пригожина НСН. Далее известный продюсер разразился гневной тирадой в адрес журналиста.

"Артурчик сидит, разговаривает спокойно с Максаковой, берет интервью, глумится над всеми. Его пускают на Украину, а других журналистов выкинули из поезда. Где солидарность? Грязно все это... К сожалению, мир совсем сошел с ума, просто перевернулся с ног на голову. На Украину готовы пускать тех, кто готов лизать задницу этой власти. Но нам народ не простит. Спасибо, что “Первый канал” нашел в себе мужество не показывать этот конкурс", – заявил Пригожин.

Как писали Dni.Ru, в ночь на воскресенье в Киеве прошел финал 62-го конкурса песни "Евровидение". Победу одержал 27-летний представитель Португалии Сальвадор Собрал. Он получил 758 баллов. Второе место у 17-летнего болгарина Кристиана Костова. Третью строчку отдали коллективу SunStroke Project из Молдавии. Страна-хозяйка конкурса – Украина – смогла отвоевать на международном музыкальном соревновании лишь 24 место.

