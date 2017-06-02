Юлия Михальчик пожаловалась на бывшего мужа

Юлия Михальчик была одной из самых ярких "фабриканток", которая смогла удержаться на волнах отечественного шоу-бизнеса после проекта. Но в последние годы девушка не записывает новые песни и не появляется на светских мероприятиях. Dni.Ru встретились с Юлией на благотворительной акции Первого канала и узнали, чем она живет сейчас.

"Многие ошибочно подумали, что я покинула сцену. Вы только представьте себе, каково это – отказаться от музыки для человека, который с детства поет. Однажды я просто поняла, что мне не нужны успех и слава, если я не смогу состояться, как мать и жена. Ради семьи мне пришлось на какой-то период пожертвовать карьерой. Но я об этом не жалею", – призналась Михальчик.

Семейная идиллия 32-летней певицы и бизнесмена Владимира продолжалась три года. У пары родился сын Александр. О причинах развода Юлия говорить отказывается, однако уверяет, что отлично справляется со всем сама.

"Муж мне никогда не помогал с ребенком. Что в браке, что после развода сыном занималась в основном я. Резкой разницы после расставания с Владимиром я не ощутила", – призналась участница третьей "Фабрики".

Сейчас для Юлии на первом месте трехлетний сын, которому она посвящает все свободное время. Девушка рассказала, что не только самостоятельно воспитывает ребенка, но и занимается музыкальной карьерой. "У меня нет продюсера. Я сама себе продюсер. Выступаю в основном на корпоративных мероприятиях. Концертов не даю, потому что мне некогда. Сейчас такой период, когда сын начинает взрослеть, и ему гораздо чаще необходимо мое присутствие и внимание. Те люди, которым я интересна, следят за моим творчеством, интересуются. Это и есть мои поклонники", – рассказала певица.

Публикация от Юлия Михальчик (@yuliya_mikhalchik) Май 16 2017 в 1:28 PDT

Напомним, продюсером Юлии Михальчик долгое время был Александр Шульгин, с которым она познакомилась на "Фабрике звезд – 3". На финальном концерте в Олимпийском он сделал двусмысленное предложение своей подопечной.

"Юля, я предлагаю тебе руку по жизни", – во всеуслышание заявил бывший муж Валерии. Девушка тут же забросила учебу и переехала к своему наставнику. Они вместе жили, работали, их пара казалась окружающим идеальной. Счастье продлилось недолго. Александр начал заниматься рукоприкладством уже через несколько месяцев после того, как творческий союз музыкантов перерос в любовный. Михальчик, недолго думая, собрала вещи и ушла от Шульгина.