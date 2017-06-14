Петросяна наказали за потоп в центре Москвы
По информации сайта РАПСИ, 14 июня Хамовнический районный суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску москвички Елены Марковой к Евгению Петросяну и его жене Елене Степаненко.
Супруги согласились выплатить пострадавшей соседке 269 тысяч 837 рублей в качестве возмещения ущерба за затопленную квартиру. В эту сумму входит оплата госпошлины, затраты на адвокатские услуги и проведение оценки жилого помещения.
В качестве соответчика юмористов выступала Наталия Магола, фактически проживающая в квартире Петросяна и Степаненко. Сообщается, что эта женщина является виновницей потопа, а не сам шоумен. В ходе слушаний судом была назначена экспертиза, по результатам которой нанесенный ущерб был оценен в 215 тысяч рублей.
Примечательно, что соседка артистов рассчитывала получить больше. Она обратилась в суд с требованием взыскать с них 439 тысяч 600 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.
Напомним, квартира истицы Марковой, проживающей этажом ниже Петросяна и Степаненко, была затоплена водой 18 августа 2016 года. И с тех пор пострадавшая и представители Евгения вели переговоры о возмещении ущерба.
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