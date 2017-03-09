Преснякова: В гостях у Пугачевой я никогда не была

Солистка группы "Самоцветы" рассказала об отношениях с Примадонной. И вспомнила время, проведенное с Орбакайте.

Владимир Пресняков – младший в 18 лет начал жить с Кристиной Орбакайте. 21 мая 1991 года у них в Лондоне родился сын Никита. И хотя в конце 1996-го десятилетний союз Владимира и Кристины распался, пара сумела сохранить добрые отношения. Общается Кристина Орбакайте и с бывшей свекровью Еленой Пресняковой.

"Сегодня с Кристиной я часто вижусь, – заверила певица. – Кристуля – тот человечек, который всегда мне рад и считает членом своей семьи. В молодости, помню, Алла Пугачева попросила меня побыть несколько дней с дочерью в Англии, а сама поехала со своим театром песни куда-то. И мы с Кристулей все время смотрели по телевизору бокс, поскольку больше ничего не понимали".

Рассказала Преснякова и об отношениях с Пугачевой. "В замке у Аллы и Максима в подмосковной деревне Грязь я никогда не была. Это и как-то неудобно, и все равно у каждого своя семья. Видимся мы сегодня редко, а вот в журналах наблюдаю ее регулярно. Недавно все писали, что она появилась на премьере в носочках. Кто-то осудил, а я считаю, что Алла идет в ногу со временем, всегда следит за модой, стилем. Алла – потрясающий человек, очень открытый и хорошо чувствующий людей. Если чья-то энергетика ей не подходит, она с таким человеком общаться не будет", – цитирует участницу группы "Самоцветы" газета "Мир новостей".