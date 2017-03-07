Буланова отметила праздник с бывшим мужем

Татьяна Буланова отметила день рождения в компании бывшего мужа Владислава Радимова. Совместная фотография пары умилила фанатов.

Вчера, 6 марта, Татьяна Буланова отпраздновала день рождения. Несмотря на слова певицы о том, что у нее нет планов на этот день, оказалось, что популярная исполнительница провела его в компании бывшего супруга, футбольного тренера Владислава Радимова. Об этом стало известно журналистам благодаря аккаунту Владислава в социальной сети Instagram.

На своей страничке Радимов опубликовал совместные фото с Булановой. "Родной город , родная Татьяна !😜С днем Рождения Красотулька!🎂😄😘" – нежно поздравил экс-супругу футбольный тренер. Чуть позже Владислав выложил фотографию, на которой они с Татьяной запечатлены у жаровни. "День рождения окончен 👍🎂Пора в путь Петербург-Казань -Астрахань 💪Последние два брал , Шпака не брал 😳😀" – с юмором написал на снимке абсолютно серьезный Радимов.

Многочисленные подписчики Владислава умилились совместным снимкам бывших супругов. "Очень хочется, чтоб вы были вместе!!!!", "Любви Вам!!!!!🕯💞💞🌸", "Танюшу расцелуй от меня, Влад!!! Чудо – барышня!!!", "Восхитительная женщина💃🏽Берегите ее, она настоящая", "Вам так повезло с ней)", "Очень красивое фото!", " 😌🙏✨🌉Душевно..) Счастья вашей семье нескончаемого...)))✨👫💪👏🏼 🎂🌱✨👏🏼", "Ура! Вы вместе. Очень хорошая новость!" – рассыпались в комплиментах поклонники Радимова и Булановой.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Мар 6 2017 в 9:46 PST

Ранее популярная певица высказалась об отношениях с экс-супругом после развода. "Мы не ругались, не дрались, конфликта у нас нет. У меня замечательные отношения и с первым мужем, и со вторым. У меня нет врагов", – заявила Буланова.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Мар 6 2017 в 7:21 PST

Напомним, 1 декабря 2016 года Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Популярная певица опубликовала сообщение в Instagram, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни. Позже в интервью Татьяна объяснила: "Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас – это следствие наших внутренних моментов..."

