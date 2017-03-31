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Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности

Мария Бутырская. Фото: пресс-служба Art&Fashion
44-летняя фигуристка Мария Бутырская на конкурсе "Мини Мисс и Мини Мистер России 2017" продемонстрировала округлившийся животик. Судя по всему, спортсменка ждет третьего малыша.
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Для выхода в свет звезда выбрала черные брюки и белую блузку, поверх которой набросила темный джемпер свободного кроя. Просторная одежда не скрывала изменившейся фигуры спортсменки. Мария буквально светилась от счастья.

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Если догадки светских репортеров подтвердятся, малыш станет третьим ребенком Бутырской и ее мужа, хоккеиста Вадима Хомицкого. Супруги уже воспитывают девятилетнего сына Владислава и семилетнюю дочь Александру.

В этом году пара отметит 11-ю годовщину свадьбы. Первенец появился на свет в 2008 году, тогда Марии пришлось уйти из проекта "Танцы на льду". На таком решении настоял супруг Бутырской.

"Узнав о том, что у нас будет ребенок, я подумал, что, несмотря на невысокие нагрузки, все равно это тренировки, тем более с партнером-непрофессионалом, и возможна ошибка, которая отразится на благополучии Маши и малыша. Я решил конфиденциально побеседовать с директором программы "Танцы на льду": объяснил ему ситуацию и попросил устроить так, чтобы Мария закончила выступление. Паре специально поставили самые низкие баллы и она закончила выступление в этом проекте. Ну а сразу после этого все газеты написали про то, что Маша беременна. Мы испытали не самые приятные ощущения – все-таки разговор был приватным. Но, с другой стороны, я старался обезопасить жену и ребенка, поэтому думаю, что уход Маши из шоу был правильным решением", – рассказал Хомицкий в одном из интервью.

Автор: Любовь Порываева31 марта 2017, 18:52
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