Как изменилась 44-летняя Бутырская из-за беременности

44-летняя фигуристка Мария Бутырская на конкурсе "Мини Мисс и Мини Мистер России 2017" продемонстрировала округлившийся животик. Судя по всему, спортсменка ждет третьего малыша.

Для выхода в свет звезда выбрала черные брюки и белую блузку, поверх которой набросила темный джемпер свободного кроя. Просторная одежда не скрывала изменившейся фигуры спортсменки. Мария буквально светилась от счастья.

Если догадки светских репортеров подтвердятся, малыш станет третьим ребенком Бутырской и ее мужа, хоккеиста Вадима Хомицкого. Супруги уже воспитывают девятилетнего сына Владислава и семилетнюю дочь Александру.

В этом году пара отметит 11-ю годовщину свадьбы. Первенец появился на свет в 2008 году, тогда Марии пришлось уйти из проекта "Танцы на льду". На таком решении настоял супруг Бутырской.

"Узнав о том, что у нас будет ребенок, я подумал, что, несмотря на невысокие нагрузки, все равно это тренировки, тем более с партнером-непрофессионалом, и возможна ошибка, которая отразится на благополучии Маши и малыша. Я решил конфиденциально побеседовать с директором программы "Танцы на льду": объяснил ему ситуацию и попросил устроить так, чтобы Мария закончила выступление. Паре специально поставили самые низкие баллы и она закончила выступление в этом проекте. Ну а сразу после этого все газеты написали про то, что Маша беременна. Мы испытали не самые приятные ощущения – все-таки разговор был приватным. Но, с другой стороны, я старался обезопасить жену и ребенка, поэтому думаю, что уход Маши из шоу был правильным решением", – рассказал Хомицкий в одном из интервью.