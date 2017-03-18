Последнее видео Максаковой назвали "пошлой попыткой"

Эксперты разнесли новый клип Марии Максаковой. Попсовую композицию оперной дивы назвали "пошлой попыткой плагиата".

По словам эксперта-фоноскописта Юрия Макеева, песня Максаковой очень похожа на композицию Полины Гагариной "Спектакль окончен". "В клипе Максаковой мы видим повторения по всем параметрам", – отметил фоноскопист, пояснив, что схожи и ритмическая основа, и мелодическая основа, и даже сама тема клипа, а также видеоряд.

"Но здесь идет речь не столько о плагиате, а о его попытке. Потому что плагиат – это когда совпадает только темп или ритм. А здесь идет максимальное совпадение по всем параметрам. И это неудачная попытка. Само название песни Гагариной – "Спектакль окончен" – и есть приговор творчеству Максаковой", – считает Макеев.

Эксперт предположил, что так оперная дива хотела устроить скандал или напомнить о себе. "Фактически вести речь о юридическом разбирательстве нет смысла. Но люди просто должны знать, что она предприняла неудачную ошибку, непорядочную попытку подражать Гагариной", – резюмировал фоноскопист.

Прокомментировал новый клип Максаковой и композитор Юрий Лоза. По его мнению, песня не подходит оперной диве по возрасту и по фактуре. "Танцевальную музыку надо исполнять в соответствующей манере. Я же не смогу такую музыку исполнять, потому что мне 63 года. Я думаю, что ей тоже надо задуматься об этом", – цитирует Life.ru Лозу.



Как писали Dni.Ru, Мария Максакова перед бегством в Киев снялась в откровенном клипе на песню "Ты будешь моим". На видео оперная дива предстает в откровенных платьях красного, черного и белого цвета. Наряды практически не скрывают грудь и бедра, далеко не миниатюрной певицы. При этом Максакову окружают полуголые мужчины. В конце клипа один из них берет певицу на руки и целует ее.

