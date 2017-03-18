Мария Максакова сверкнула откровенным декольте
Новый клип экс-депутата Госдумы записан на песню "Ты будешь моим". Ролик очень похож на работы группы "ВИА Гра". Максакова появляется в откровенных платьях красного, черного и белого цвета. Наряды практически не скрывают грудь и бедра, далеко не миниатюрной певицы.
На видео Максакову окружают полуголые мужчины. В конце клипа один из них берет певицу на руки и целует ее.
Как пишет Life со ссылкой на в продюсерский центр, занимавшийся созданием клипа, видео было снято осенью прошлого года в Москве. Помимо основного ролика, на YouTube размещено видео о съемочном процессе. "Это было круто, жди результат", – говорит Максакова на последних секундах ролика.
Напомним, в начале этого года Максакова покинула Россию вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. В настоящее время известно, что супруги проживают на территории Украины, а экс-депутат Вороненков уже получил гражданство некогда "братской" державы.
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