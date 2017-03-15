Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии

Новость об увольнении "сбежавшей" на Украину оперной дивы из Российской академии музыки имени Гнесиных шокировала общественность. Сама Мария прокомментировала сложившуюся ситуацию лишь спустя несколько дней.

Максакова не намерена заниматься обжалованием решения руководства Гнесинки. Тем не менее увольнение с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения она переживает довольно тяжело. "Я не собираюсь это решение оспаривать. От этого пострадали только мои студенты, мне их жаль", – призналась певица в телефонном интервью изданию ТАСС.

Также Мария отметила, что давно была готова к своему увольнению, ведь первые разговоры об этом начались еще несколько месяцев назад. Напомним, представители Гнесинки ранее заявили, что причина увольнения Максаковой заключается в ее многочисленных прогулах.

"Сейчас по трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие", – пожаловалась исполнительница, напомнив, что ранее тоже месяцами отсутствовала на работе из-за плотного гастрольного графика.

Администрация академии имени Гнесиных действительно могла слукавить. Так, представителям СМИ был дан комментарий о том, что руководство учреждения попросту не смогло связаться с Марией. "Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было", – сказала Мария репортерам ТАСС.

В начале этого года Максакова покинула Россию вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. В настоящее время известно, что супруги проживают на территории Украины, а экс-депутат Вороненков уже получил гражданство некогда "братской" державы.