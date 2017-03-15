Беглянка Максакова обвинила Гнесинку в лицемерии
Максакова не намерена заниматься обжалованием решения руководства Гнесинки. Тем не менее увольнение с поста старшего преподавателя кафедры сольного пения она переживает довольно тяжело. "Я не собираюсь это решение оспаривать. От этого пострадали только мои студенты, мне их жаль", – призналась певица в телефонном интервью изданию ТАСС.
Также Мария отметила, что давно была готова к своему увольнению, ведь первые разговоры об этом начались еще несколько месяцев назад. Напомним, представители Гнесинки ранее заявили, что причина увольнения Максаковой заключается в ее многочисленных прогулах.
"Сейчас по трудовому законодательству они выполнили некие процедуры, которые позволили им так поступить. В течение трех месяцев они фиксировали прогулы, но в этом есть некое лицемерие", – пожаловалась исполнительница, напомнив, что ранее тоже месяцами отсутствовала на работе из-за плотного гастрольного графика.
Администрация академии имени Гнесиных действительно могла слукавить. Так, представителям СМИ был дан комментарий о том, что руководство учреждения попросту не смогло связаться с Марией. "Если у кого-то есть желание со мной связаться, то нет никаких проблем, телефон работает, а желания у них такого не было", – сказала Мария репортерам ТАСС.
В начале этого года Максакова покинула Россию вместе со своим мужем Денисом Вороненковым. В настоящее время известно, что супруги проживают на территории Украины, а экс-депутат Вороненков уже получил гражданство некогда "братской" державы.
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