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Преснякова стала жертвой врачебной ошибки

Елена Преснякова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Елена Преснякова стала жертвой врачебной ошибки. Популярная певица вставила зубы несколько лет назад, однако они болят до сих пор.
прочитано 7637 раз

Два года назад Елена Преснякова обзавелась новыми зубами. Однако ей все еще больно кусать. Тем не менее, к неприятной ситуации популярная артистка относится с юмором. "Уже смеюсь: "Я худенькая, потому что мне зубы сделали!" Не могу прикусить ничего! Когда спрашивают: "Как быть в такой форме, как вы?", всегда отвечаю: "Надо зубы все выбить и есть кашу!" Два года назад мне врастили новые зубы, и до сих пор кусать больно. Что-то не то сделали. Но никак не могу до больницы дойти: слишком много концертов", – посетовала Преснякова.

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Елена Петровна Преснякова (Кобзева) певица

По словам артистки, даже свой юбилей (в ноябре 2016 года Елене Пресняковой исполнилось 70 лет. – Прим.ред.) она отметила в дороге. "Мы же с "Самоцветами" постоянно на гастролях. Дома не получилось отпраздновать. Когда я свободна, Петровича нет. Когда у него есть время, я на гастролях. То Никитон занят. Нас всех собрать невозможно. Я не люблю праздники, если честно. Когда дома сидишь и не работаешь, конечно, хочется вырваться куда-то. А когда у тебя постоянные гастроли, лучше лишний раз дома посидеть. Обычно все праздники мне Вова устраивает. Звонит: "Мама, собирайся! Завтра отмечаем". Я на попятную: "Вова, я занята, у меня концерт". Но его не проведешь. "Не надо мне врать, – говорит сын. – Я звонил директору, у вас завтра свободный день!" Когда он меня вытаскивает, я получаю такое удовольствие!" – цитирует артистку "Собеседник".

Из-за большой занятости Елена редко видит своего младшего внука Артемия. "Но он у нас молодец, такой самостоятельный, уже к горшку приучили. Я редко вижу его, он больше Петровича узнает. Потому что он чаще у них бывает, закидывает его инструментами. Саксофон хоть одному, но все-таки пытается пристроить. Сначала он пытался Вову приучить к нему, потом Никиту, а сейчас – малыша. Он растет музыкальным парнем, ходит в наушниках. Дома постоянно звучит музыка", – отметила певица.

Автор: Наталья Аряева15 марта 2017, 15:31

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