Буланова заявила о новой свадьбе с Радимовым

Татьяна Буланова стала звездной гостьей передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Певица призналась, что не исключает возможности сочетаться браком с бывшим мужем Владиславом Радимовым.

Татьяна Буланова влюбилась в футболиста Владислава Радимова, будучи еще замужем за Николаем Тагриным. "А я такой человек, что никогда не буду врать, вести двойную жизнь", – отметила певица. Когда артистка поняла, что чувства берут над ней верх, решила откровенно поговорить с мужем. "Я никогда не смогу стать любовницей, иметь любовника. Это пошло, некрасиво и унизительно для обеих сторон", – объяснила Буланова. Отношения с Радимовым начались только после расставания с мужем.

"Никто не знает, что такое любовь. Мне просто снесло крышу. Но это такое классное чувство! Никогда от этого не отказывайтесь…" – сказала артистка, которая призналась, что Радимов был для нее неотразим, потому что давал ощущение защищенности. Влюбленные расписались, а спустя несколько лет выяснилось, что у Радимова якобы была любовница.

Некая женщина в программе "Прямой эфир" рассказала подробности знакомства и романа с футболистом. "Ирину мне очень жаль. Если бы мне Радимов сказал, что любит эту женщину, я бы поняла, но Влад на ее откровения заявил: "Что за бред!?" Это же о чем-то говорит", – отметила Татьяна. При этом она сказала, что своими откровениями на всю страну эта женщина поставила Радимова в неловкое положение, ведь якобы он обещал развестись и жениться на ней. "Мне же слушать это не было ни больно, ни унизительно. Сейчас Влад свободен – почему же девушка не воспользуется этим?" – задала риторический вопрос Буланова.

Певица призналась, что не склонна верить в измену Радимова, потому что у нее не было ощущения, что она у него не одна. И все же супруги развелись, однако Буланова категорически отказалась говорить причину. Зато Татьяна сообщила, что они с Владом живут вместе. "Я, может быть, третий раз выйду замуж – за Влада. Вдруг он сделает мне красивое предложение – на коленях, с кольцом", – высказала неожиданную мысль артистка.