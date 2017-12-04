Максакова поменяла Украину на Шотландию

Мария Максакова гастролировала по Шотландии. Оперная дива обнародовала фотографии из путешествия.

На протяжении некоторого времени Мария Максакова отсутствовала на Украине. Как оказалось, артистка покинула страну по уважительной причине – она гастролировала. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook оперная дива выложила фотографии из путешествия.

"Завершаются мои гастроли в Шотландской Королевской опере... "Огненный Ангел" украинца по происхождению Прокофьева зажег мое сердце еще большей любовью к Украине. Шотландия замечательная! А мужчины в юбках (килтах) не единственная ее определяющая черта ;) Но уж очень хочется домой в Киев", – призналась в подписи, сделанной на украинском языке, Максакова.

Артистка обнародовала кадры, один из которых сделан на сцене во время поклонов. Мария предстала перед публикой в длинном лаконичном черном платье, изюминка которого – внушительный разрез до бедра. Многочисленные поклонники немедленно рассыпались в комплиментах.

А еще Мария в свободное от репетиций время прогулялась по шотландским улицам, зашла в храм и посетила библиотеку в Эдинбурге. Причем наряд оперной исполнительницы был далек от лоска – черные брюки, теплая шапочка, куртка и жилетка поверх. Однако Максакова не забыла воспользоваться косметикой.

"Супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Любимая Дива! Умница! Как я рада за Вас! Непревзойденная! Лучшая!", "Гордость Украины...", "Здорово, Маша! Поздравляю!", "Браво Мария Петровна! Поздравляем Вас! Вы наша гордость, подаренная Богом!", "Маша, Машенька, Мария Петровна! Дива! Абсолютно мировая! Покорившая своим талантом, голосом и красотой...! Наша гордость и наше достояние! Успехов и счастья! Обожаю!" – прокомментировали опубликованные кадры подписчики.