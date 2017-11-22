Максакова в короткой юбке прокатилась на эскалаторе

Мария Максакова дала понять, что близка к народу. Оперная дива отправилась на репетицию на метро.

Мария Максакова прервала долгое молчание, которое воцарилось с недавних пор на ее официальной страничке в социальной сети Facebook. Оперная певица опубликовала фотографии из метро. "Бегом на репетицию!!))", – коротко подписала снимки Мария.

На опубликованном фото Максакова запечатлена стоящей на ступенях эскалатора в черном полушубке, демонстрирующем стройные ножки в ботфортах. На другом снимке оперная артистка снята в вагоне поезда. При этом заметно, что Мария воспользовалась минимумом косметики.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешнего вида артистки. "С удовольствием бы столкнулась в метро, чтобы полюбоваться ￼:) А киевляне, даже если узнают артиста, могут делать вид, что не узнали", – отметила одна фанатка. Интересно, что Максакова ей ответила, сообщив, что ее "узнавали".

"Такая красота и в метро???!!! Такая рафинированная особа и в метро...Машуня, просто БРАВО))) Ты уникальная личность... От меня просто восхищение... и эпатажность точно в тему ОБОЖАЮ!!!", "Мария, вы просто супер!!!! Красотка! Счастья вам и вашему малышу! Обожаю вас!!!!!!", "Классная! Глаза горят!!", "Кому-то сегодня повезло увидеть такую красоту в метро!" – прокомментировали публикации Марии Максаковой подписчики.