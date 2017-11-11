Максакова: Мои дети живут с убийцей

Оперная певица Мария Максакова огорошила очередным заявлением о своих детях. По словам артистки, ее отпрыски живут с убийцей, но забрать к себе детей она не может.

"Сейчас они (старшие дети Марии – прим.ред.) живут с заказчиком убийства. То есть они живут с убийцей моего мужа", – заявила Максакова.

При этом певица не знает, что происходит с отцом ее детей. "Понятия не имею, что он там делает, не знаю, в каком он психическом состоянии", – отметила оперная дива.

Старший сын и дочь практически не поддерживают связь с Максаковой. "Я считаю их вообще заложниками всего того, что произошло. Другое дело, что я не имею никакого сейчас влияния. Тем более, доступа туда. Илье будет летом 14 лет. Я думаю, что он уже достаточно взрослый и умный мальчик", – пояснила экс-депутат.

По словам Максаковой, если старший сын захочет, то сам сможет приехать к ней. "Нет таких способов и возможностей, чтобы его остановить. Если он захочет, естественно, я его всегда жду – он мой ребенок, я его очень люблю и скучаю по нему. Но сама я в данном случае предпринимать никаких попыток не могу", – отметила Мария.

Оперная дива считает, что рано или поздно дети вернутся к ней. "Я просто понимаю, что в данный момент у меня нет возможности приехать и забрать их. Но как только они изъявят такое желание, и у меня эта возможность появится, конечно же, я их заберу", – еще раз подчеркнула она.

Сейчас Мария все внимание уделяет своему младшему ребенку и не скрывает, что лишь малыш важен для нее. "Кроме того, сегодня у меня в приоритете – мой младший сын Иван. И я должна думать в первую очередь о нем", – цитирует украинское издание РБК Максакову.

Как писали Dni.Ru, Генпрокуратура Украины в начале октября отчиталась, что убийство Дениса Вороненкова практически раскрыто: следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей преступления. Так, заказчиком назван бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин, организаторами и исполнителями – пятеро украинцев.