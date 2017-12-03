Буланова разоткровенничалась о связях с женатыми мужчинами
Артистка заявила, что еще в юности сделала определенные выводы на этот счет. Она считает, что иметь отношения с женатыми неправильно.
"Я понимала, что нельзя связываться с несвободным человеком, а женатый – это вообще табу", – разоткровенничалась она во время записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. Буланова уточнила, что любовницей, по ее мнению, быть унизительно.
"Мне так кажется, хотя я никогда и не была ничьей любовницей", – поспешно добавила она. Певица отметила, что очень часто в таких связях виноват именно мужчина.
Исполнительница призналась, что все еще надеется обрести женское счастье, которое недавно потеряла. "Последний раз я испытала ощущение полного счастья, когда влюбилась в своего второго мужа. Я даже не знаю, что это было. Вот говорят: снесло крышу, и мне реально ее снесло", – рассказала она.
Как писали Dni.Ru, недавно Буланова высказалась о третьей свадьбе. По слухам, она сошлась с бывшим футболистом Владиславом Радимовым.
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