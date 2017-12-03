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Буланова разоткровенничалась о связях с женатыми мужчинами

Татьяна Буланова. Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Знаменитая актриса и певица Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Она рассказала, как относится к связям с несвободными мужчинами.
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Артистка заявила, что еще в юности сделала определенные выводы на этот счет. Она считает, что иметь отношения с женатыми неправильно.

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"Я понимала, что нельзя связываться с несвободным человеком, а женатый – это вообще табу", – разоткровенничалась она во время записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. Буланова уточнила, что любовницей, по ее мнению, быть унизительно.

"Мне так кажется, хотя я никогда и не была ничьей любовницей", – поспешно добавила она. Певица отметила, что очень часто в таких связях виноват именно мужчина.

Исполнительница призналась, что все еще надеется обрести женское счастье, которое недавно потеряла. "Последний раз я испытала ощущение полного счастья, когда влюбилась в своего второго мужа. Я даже не знаю, что это было. Вот говорят: снесло крышу, и мне реально ее снесло", – рассказала она.

Как писали Dni.Ru, недавно Буланова высказалась о третьей свадьбе. По слухам, она сошлась с бывшим футболистом Владиславом Радимовым.

Автор: Евгений Мышко3 декабря 2017, 11:25

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