Буланова разоткровенничалась о связях с женатыми мужчинами

Знаменитая актриса и певица Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Она рассказала, как относится к связям с несвободными мужчинами.

Артистка заявила, что еще в юности сделала определенные выводы на этот счет. Она считает, что иметь отношения с женатыми неправильно.

"Я понимала, что нельзя связываться с несвободным человеком, а женатый – это вообще табу", – разоткровенничалась она во время записи передачи "Честное слово" с Юрием Николаевым. Буланова уточнила, что любовницей, по ее мнению, быть унизительно.

"Мне так кажется, хотя я никогда и не была ничьей любовницей", – поспешно добавила она. Певица отметила, что очень часто в таких связях виноват именно мужчина.

Публикация от Татьяна Буланова|Bulanova (@bulanova.fan.club) Ноя 30 2017 в 10:29 PST

Исполнительница призналась, что все еще надеется обрести женское счастье, которое недавно потеряла. "Последний раз я испытала ощущение полного счастья, когда влюбилась в своего второго мужа. Я даже не знаю, что это было. Вот говорят: снесло крышу, и мне реально ее снесло", – рассказала она.

Как писали Dni.Ru, недавно Буланова высказалась о третьей свадьбе. По слухам, она сошлась с бывшим футболистом Владиславом Радимовым.