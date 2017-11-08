Пару известных актеров избили в центре Москвы

Артисты шокированы произошедшим. Опухшее лицо и гематомы – не то, о чем они мечтали накануне премьеры.

Сергей Романович и Анвар Халилулаев – актеры популярного сериала "Чернобыль", продолжение которого под названием "Чернобыль-2. Зона отчуждения" выходит скоро на телеканале "ТВ-3". В этом триллере Анвару выпала роль Гоши – классического ботаника, который познает мир через экран компьютера. А Сергей Романович (зрители его знают по главной роли в фильме "Ласковый май") играет агрессивного и жесткого Алексея.

И Анвар, и Сергей – не только актеры, но и популярные видеоблогеры. В Екатерининском парке Москвы они снимали очередной сюжет, когда к ним подошли два парня. Актеров они узнали, стали просить рассказать, чем окончится популярный фильм, но повели себя по-хамски и агрессивно – мол, что это за звезды тут гуляют. В итоге ребят зверски избили. По слухам, у одного из актеров даже сломан нос. Шокированные Романович и Халилулаев сняли нападение на мобильный телефон.

Напомним, сериал "Чернобыль" выходит с осени 2014 года. В первой части герои с помощью машины времени отправились в 1986 год, чтобы предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС. Это путешествие изменило мир до неузнаваемости: Советский Союз не распался, а авария на атомной станции в 1986 году все-таки произошла, но случилось это в Соединенных Штатах, которые с тех пор раздирает гражданская война.

Во второй части, которая стартует 10 ноября, зрители увидят новых персонажей и актеров, в том числе голливудскую звезду, снявшуюся в "Форсаже". В сериале появится Ольга Бузова, а над саундтреком работал рэпер L’One.