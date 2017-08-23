Алла Пугачева протянет еще год

Певица пожаловалась на маленькую пенсию. Поэтому внуку долго помогать не сможет.

"Вы не верьте, что живу я как в раю", – пела Алла Пугачева. И в этом есть доля истины. Ведь пенсия у легендарной исполнительницы не превышает 17 тысяч рублей. И это с доплатой за звание "Народная артистка СССР", а также с выплатами, которые положены ей как ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС...

Когда Примадонна только вышла на заслуженный отдых, ее муж Максим Галкин возмущался: "В Советском Союзе выпускались миллионными тиражами пластинки Пугачевой. Она выступала в Чернобыле, пахала всю жизнь, ей и дали смешную сумму!"

Дело в том, что Алла Борисовна получала за аншлаговые концерты копейки. Она как солистка липецкой филармонии начинала со ставки в 7,5 рубля за выступление. А в 1978 году, согласно справке Государственной тарификационной комиссии Министерства культуры СССР, ее разовая концертная ставка была всего 16 рублей 50 копеек. При Стефановиче Пугачевой за концерт платили 47 рублей 50 копеек – примерно 12 бутылок водки по тем ценам. Из этих грошей и формировалась пенсия суперзвезды.

Что доходы у нее небольшие, певица пожаловалась гостям на недавней свадьбе внука, которая, напомним, обошлась в 25 миллионов рублей. "Пенсия у меня маленькая, но год еще протяну!" – призналась Примадонна, имея в виду, что еще год сможет помогать внуку.

Надо заметить, что помогает Пугачева многим. По слухам, она перечисляет деньги своей поклоннице, которая прикована к инвалидному креслу. Поддерживает она и ветеранов сцены. Так, еще при жизни актрисы Татьяны Самойловой Пугачева подарила звезде фильма "Летят журавли" машину, чтобы той было удобнее добираться до поликлиники.

Поклонников артистки успокоим: певица ни в чем не нуждается и собирать ей всем миром деньги не нужно. Пугачева часто попадает в список самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. Согласно этому рейтингу, доход Аллы Борисовны в хлебные годы составлял четыре миллиона долларов. А сегодня ее состояние, как говорят, оценивается примерно в 100 миллионов долларов.