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Шоу-бизнес

Шаповалов умер после операции

Виталий Шаповалов. Кадр из фильма "Кодекс чести-2"
Умер популярный актер Виталий Шаповалов. Он находился в крайне тяжелом состоянии после перенесенной операции.
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На официальной страничке Московского театра на Таганке в социальной сети "ВКонтакте" вечером 14 ноября появилась запись, что артист Виталий Шаповалов скончался на 79-м году жизни в больнице после операции. Последние несколько дней актер находился в крайне тяжелом состоянии. По некоторым данным, у него началось осложнение после перенесенной тяжелой операции на суставе.

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Ранее на официальной страничке Московского театра на Таганке, где служил Шаповалов, в социальной сети Facebook объявили сбор денежных средств. "Народному артисту, актеру Театра на Таганке Виталию Владимировичу Шаповалову требуется помощь в сборе средств на дорогостоящую операцию. Его имя неразрывно связано с легендами Театра на Таганке – Юрием Любимовым, Валерием Золотухиным, Владимиром Высоцким, Леонидом Филатовым, Аллой Демидовой и другими. Критики говорят, что он из той плеяды русских трагиков, которых не так уж много осталось на современных подмостках. Сейчас Виталию Шаповалову нужна ваша помощь", – сообщалось в аккаунте театра. Пользователи Сети мгновенно отреагировали на призыв о помощи.

В 1968 году, после окончания театрального училища имени Щукина, Шаповалов был принят в труппу Театра на Таганке. В 1969 году снялся в фильме "Дорога домой". На счету артиста десятки картин, в том числе два сезона популярного сериала "Каменская". Известен Шаповалов и своими театральными работами – на сцене он был задействован в таких постановках, как "А зори здесь тихие", "Пугачев", "Мастер и Маргарита", "Борис Годунов", "Преступление и наказание", "Тартюф" и многих других.

Автор: Наталья Аряева15 ноября 2017, 07:46

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