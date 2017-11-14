Янковский зовет замуж дочь знаменитого певца

Похоже, история любви 27-летнего актера Ивана Янковского и 26-летней дочери лидера группы "Алиса" Константина Кинчева Веры завершится хеппи-эндом. Поклонники одной из самых красивых пар в шоу-бизнесе заподозрили, что они планируют пожениться.

На мысль о свадьбе фанатов навела загадочная фотография, которую актриса Вера Панфилова разместила у себя в Instagram. На ней девушка позирует в лифте с красной ледянкой в руках. "Красный таз всех нас спас", – шутливо подписала снимок Вера.

Публикация от I Y (@ivanfilippovich) Июн 10 2017 в 6:23 PDT

Однако от внимания поклонников не ускользнул тот факт, что на безымянном пальце левой руки актрисы появилось кольцо с крупным камнем. Как правило, украшения такого рода говорят о помолвке и скорой свадьбе. Учитывая тот факт, что Вера и Иван не устают признаваться друг другу в любви, этот вывод вполне логичен.

Публикация от Vera Panfilova (@verakinch) Ноя 12 2017 в 10:28 PST

Напомним, в августе текущего года стало известно, что Янковский и Панфилова вновь стали встречаться после нескольких месяцев разрыва. Тогда пара отправилась в романтическое путешествие по Италии. Влюбленные активно делились с поклонниками снимками с отдыха, не уставая демонстрировать нежные чувства друг к другу.

Публикация от I Y (@ivanfilippovich) Авг 6 2017 в 8:14 PDT

О размолвке пары стало известно осенью прошлого года. Тогда Иван и Вера удалили друг друга из соцсетей и перестали появляться вместе на публике. Тогда же поклонники стали приписывать Янковскому многочисленные романы, которые, впрочем, официально не были подтверждены. В список потенциальных возлюбленных актера входили актриса Анна Чиповская, видеоблогер Таисия Румянцева, а также дочь известного ресторатора Александра Новикова Аркадия.