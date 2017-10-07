Михаил Ефремов по-хамски обошелся с лилипутом

На открытии Московского театра мюзикла показывали обновленную постановку "Принцесса цирка". Среди зрителей был замечен актер Михаил Ефремов, у которого с цирковым искусством с детства сложились сложные отношения.

Михаил Ефремов признался, что с ранних лет у него сложились непростые отношения с цирковым искусством. "Однажды в детстве я был в цирке и нахамил лилипуту, потому что подумал, что он такой же, как я – маленький", – цитирует "Собеседник" актера. "С тех пор я побаиваюсь цирка", – признался он.

Впрочем, постановка "Принцессы цирка" в Московском театре мюзикла, по его собственному признанию, пришлась актеру по душе. "Сегодня мне понравилось все", – рассказал он.

Отметим, недавно Михаил Ефремов получил премию ТЭФИ как лучший актер. А до этого пользователи Сети обсуждали его старшую дочь Анну-Марию, которая пришла на программу "Вечерний Ургант" в наряде, который многие охарактеризовали как "жуткий".

Среди зрителей "Принцессы цирка" отметились также Наташа Королева, которая вышла в свет в сопровождении матери Людмилы и мужа Сергея Глушко, известного под сценическим псевдонимом Тарзан. Светские репортеры посчитали, что супругу певицы должны пойти на пользу положительные эмоции, особенно после того, как он оказался в эпицентре смертоносного урагана "Ирма".

Публикация от ��Театр мюзикла�� (@teamuz) Окт 4 2017 в 3:52 PDT

Для еще одной гостьи театра – телеведущей Юлии Барановской – тема цирка оказалась неожиданно близка. "Моя дочь Яна поступила в цирковое училище. Ей захотелось научиться акробатике, недавно им показали, как жонглировать яблоками", – рассказала она.

"Я сама люблю цирк. Уже давно приятельствую с братьями Запашными. Часто бываю в цирке, была даже на репетиции внутри клетки с тиграми. Мне все очень нравится!", – добавила Барановская.

