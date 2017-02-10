53-летний Михаил Ефремов об "обнаженной" фотосессии

У актера, по его признанию, имеются проблемы с детьми. Хотя есть печаль и страшнее.

Премьера спектакля "Амстердам" в столичном театре "Современник" с Михаилом Ефремовым в главной роли стала одним из самых обсуждаемых событий сезона. "Я уже не мечтаю никакие роли сыграть, это лет в 30 закончилось, сама мечта, стремление. Конечно, каждая роль большая, она дает очень много артисту, потому что артист учит текст – у него еще больше открывается горизонт. Ты узнаешь очень много о персонаже, о его истории, о времени, в котором ты играешь", – рассказал артист.

"Воспитывали меня дедушка с бабушкой по папиной линии, детский сад и двор. Я не могу сказать, что у меня был примерный папа. Он действительно был фанатик театра, как и мама моя. Олег Николаевич своим примером меня воспитывал. А я не похож на отца, с меня пример брать плохо и не нужно. С детьми у меня и есть проблемы, и нет проблем, так или иначе, это все жизнь, я их очень люблю, одинаково люблю. Каждый из них и огорчает, и радует", – продолжает Ефремов.

А вот к эпатажным выходкам коллег по цеху, участившимся в последнее время, у него отношение двойственное. "Я неоднозначно отношусь к "обнаженным" фотосессиям и мату. Зависит от того, хорошая она или плохая. Нецензурная лексика – к месту или не к месту, красиво или некрасиво, жизненно или нежизненно, по-честному или нет. Много чего бывает на свете, а что будет, мы себе вообще не можем представить. Сочетать "обнаженные" фотосессии с матом… Трамп в Белом доме – вот проблема", – рассказал артист во время онлайн-шоу "ОК на связи!".