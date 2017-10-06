Валерий Николаев сильно похудел и постарел

Валерий Николаев, редкий гость светских мероприятий, вышел в свет. Популярный актер похудел на десять килограммов и, по наблюдению фанатов, сильно постарел.

Валерий Николаев редко дает интервью и не посещает светских мероприятий. Однако для кинематографического фестиваля "Амурская осень", который каждый год проходит в Благовещенске, популярный артист сделал исключение. При встрече представители СМИ обратили внимание на радикальные изменения, произошедшие во внешности актера.

"Сбросил десять кило ради новой роли. Но подробности продюсеры говорить запрещают, скоро сами все увидите", – цитирует Валерия Николаева Eg.RU. А еще, по мнению многочисленных поклонников, звезда сериала "День рождения Буржуя" сильно постарел и поседел. Некоторые фанаты даже выразили обеспокоенность относительно внешнего вида своего кумира.

А другие сделали предположение, что всему виной былое пристрастие Валерия Николаева к алкоголю. Из-за этого артист даже некоторое время назад попал в череду скандалов, за которыми следила буквально вся страна. "Буржуя" не раз задерживали за езду в нетрезвом виде, лишали водительских прав и сажали в тюрьму.

Публикация от Евгения Ромас (@janiferromas) Сен 20 2017 в 5:32 PDT

"В течение длительного времени я находился в состоянии глубокого стресса, страдал от бессонницы, нервного напряжения. Заливал алкоголем", – в недавнем интервью признался Валерий Николаев.

Выкарабкаться из этого кошмара ему помогли любимая супруга и работа. "Было непросто, но я смог бросить пить. И говорю, что делать это нужно сразу, а не постепенно. Я собрал волю в кулак, понял, что порчу существование себе и близким. Теперь алкоголь мне просто не требуется, вообще его не употребляю", – рассказал популярный актер. Бутылке Валерий предпочел спорт и ни разу об этом не пожалел.

