Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности

Участница телепроекта "Дом-2" Мэри Кулешова рассказала о проблемах в отношениях со своим молодым человеком Саймоном Марданшиным. Однако расставаться с возлюбленным она не торопится и уверена, что ситуацию еще можно исправить.

Постоянные зрители "Дома-2" могут помнить, что долгое время Мэри Кулешова утверждала, что ей очень сложно в кого-либо влюбиться и заселяться с первым попавшимся ухажером она не собирается. Однако едва ей начал оказывать знаки внимания Саймон Марданшин, как она сдалась. Совсем скоро между ними произошла интимная близость, однако после этого отношения между влюбленными не заладились.

"Он единственный мужчина, которому я смогла открыться на проекте. Если отбросить все конфликты, он мужественный, крепкий, сильный, красивый и заботливый, мне сложно перед ним устоять, хотя и считаю, что "волшебничать" (эвфемизм "волшебство" участники "Дома-2" используют для обозначения секса. – Прим. ред.) мы поспешили", – рассказала она изданию dom2life.ru.

Публикация от Мэри Кулешова (@kulmary3) Окт 18 2017 в 4:17 PDT

Девушка призналась, что отдалась молодому человеку так рано под влиянием страсти. Однако эта буря эмоций не спасает их от постоянных конфликтов. "Мы вот недавно начали строить отношения, а ссоры такие, словно живем вместе пять лет и произошло предательство", – пожаловалась красотка.

Публикация от Мэри Кулешова (@kulmary3) Окт 10 2017 в 3:34 PDT

Она уверена, что серьезных причин для конфликтов внутри пары просто нет. "Да, его задевает тема бывших, но мой телефон в его полном доступе, ни разу не давала повода для подозрений", – рассказала Мэри Кулешова. Расставаться с возлюбленным она не готова.

Публикация от Мэри Кулешова (@kulmary3) Окт 9 2017 в 4:37 PDT

"Многие говорят, что я провокатор и чересчур эмоциональна, но я готова работать над собой и не отрицаю, что во мне есть такие черты характера, но ради нас готова стараться. Главное, чтобы и он желал этого. Не знаю, что ждет нас дальше, но пока я не опускаю руки", – подчеркнула девушка.