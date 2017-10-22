Красотка из "Дома-2" жалеет о своей легкодоступности
Постоянные зрители "Дома-2" могут помнить, что долгое время Мэри Кулешова утверждала, что ей очень сложно в кого-либо влюбиться и заселяться с первым попавшимся ухажером она не собирается. Однако едва ей начал оказывать знаки внимания Саймон Марданшин, как она сдалась. Совсем скоро между ними произошла интимная близость, однако после этого отношения между влюбленными не заладились.
"Он единственный мужчина, которому я смогла открыться на проекте. Если отбросить все конфликты, он мужественный, крепкий, сильный, красивый и заботливый, мне сложно перед ним устоять, хотя и считаю, что "волшебничать" (эвфемизм "волшебство" участники "Дома-2" используют для обозначения секса. – Прим. ред.) мы поспешили", – рассказала она изданию dom2life.ru.
Девушка призналась, что отдалась молодому человеку так рано под влиянием страсти. Однако эта буря эмоций не спасает их от постоянных конфликтов. "Мы вот недавно начали строить отношения, а ссоры такие, словно живем вместе пять лет и произошло предательство", – пожаловалась красотка.
Она уверена, что серьезных причин для конфликтов внутри пары просто нет. "Да, его задевает тема бывших, но мой телефон в его полном доступе, ни разу не давала повода для подозрений", – рассказала Мэри Кулешова. Расставаться с возлюбленным она не готова.
"Многие говорят, что я провокатор и чересчур эмоциональна, но я готова работать над собой и не отрицаю, что во мне есть такие черты характера, но ради нас готова стараться. Главное, чтобы и он желал этого. Не знаю, что ждет нас дальше, но пока я не опускаю руки", – подчеркнула девушка.
Неожиданное заявление прозвучало в эфире передачи "Сегодня вечером"
Фигуристка сама написала, что на этот поступок ее вдохновил бывший возлюбленный
Тело солиста группы "Джига Подождет" преступники закопали на сопке Холодильник во Владивостоке
Участница телестройки не смогла сдержать эмоций в кабинете врача