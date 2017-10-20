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Радимов объявил сенсационную новость о Булановой

Татьяна Буланова и Владислав Радимов. Фото: instagram.com/radimov02
Владислав Радимов дал откровенное интервью, в котором рассказал о жизни с популярной певицей Татьяной Булановой. По словам спортсмена, они не только не оформили развод, но и не разъезжались.
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В августе умерла 84-летняя мать Татьяны Булановой. "Ничего не предвещало. Жила с нами, многое было на ней. Так что сейчас семейных забот прибавилось. Теперь я постоянно в Питере", – сообщил Владислав Радимов. И буквально потряс журналистов сообщением, что они с Татьяной Булановой "и не разъезжались". И это несмотря на то, что сама певица высказалась на эту тему в передаче на Первом канале. "А вы не верьте тому, что видите в телевизоре. Да и всему остальному тоже. Ха!" – невозмутимо сказал Радимов.

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Прояснять сложившуюся ситуацию Владислав не хочет. "Я настолько далек от этих программ… Вообще не смотрю! А вы мне говорите – что-то видели. Вот спросили прямо: "Вы разошлись?" – и получили прямой ответ: "Нет, живем вместе". Сейчас сын гуляет с приятелями, заглянет сюда – может подтвердить. Скоро Таня с работы придет. Хотите, ее позову?" – спросил у ошеломленных представителей СМИ бывший спортсмен.

И все же Радимов объяснил, зачем Буланова давала интервью на тему разрыва с мужем. "Потому что задолбали все расспросами! Вот и отмахнулась: "Считайте, что мы развелись". На самом деле – ничего у нас не происходит", – заявил Владислав.

Самое интересное, что Радимов был в курсе, что Буланова пойдет на телевидение и сообщит о разводе. "Сказал ей: "Можешь говорить, что хочешь. Мне абсолютно все равно". Насколько для нее это был осмысленный шаг – спросите лучше у Татьяны. Мне тоже звонят с разных каналов: "Приходите, расскажете о разводе, о вашей семье. Мы заплатим…" Да ну, отвечаю. Буду ходить и рассказывать о вещах, которые не совершал? Мне это надо? Я взрослый человек! Пусть пишут и говорят, что хотят. Наплевать", – цитирует Владислава Радимова "Спорт-экспресс".

Более того, бывший футболист и певица не оформили развода. "Нет. Вот, смотрите. Штамп о браке есть, о разводе – нет", – достал паспорт муж Булановой. Можно представить, в каком шоке находился его собеседник. Радимов сказал: "А представляете, как мне начнут звонить после этого интервью: "Так вы не развелись?! Приходите скорее в студию, мы вам денег добавим…"

Напомним, 1 декабря 2016 года Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Популярная певица опубликовала сообщение в Instagram, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни. Позже в интервью Татьяна объяснила: "Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас – это следствие наших внутренних моментов..." При этом Буланова подчеркнула, что конфликта с Радимовым у нее нет.

Автор: Наталья Аряева20 октября 2017, 09:10

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