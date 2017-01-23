Грудь 68-летней Ирины Винер произвела фурор

Ирина Винер-Усманова появилась на мероприятии в наряде с таким головокружительно смелом декольте, что немедленно произвела фурор. Фото заслуженного тренера России немедленно растиражировали в Интернете.

Ирина Винер-Усманова посетила день рождения российского депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина. На мероприятии отметились такие знаменитости как Григорий Лепс, Анастасия Макеева, Марина Федункив и сама Примадонна Алла Пугачева. Вел торжество популярный актер Игорь Верник.

Однако все внимание гостей приковала к себе 68-летняя Ирина Винер-Усманова. Заслуженный тренер появилась на мероприятии в наряде с таким ошеломляющим декольте, что все попросту не могли отвести взгляда от прелестей Ирины.

Фотографию с торжества на своей страничке в социальной сети опубликовала певица Златаслава. Интересно, что подписчики светловолосой красотки также обратили внимание на тренера. Они оценили по достоинству смелость Винер-Усмановой.

"Неповторимо!", "Ирина Винер, как всегда, роскошна... а уж ее неувядающий бюст это отдельная тема... шикарная женщина! сколько ей там лет???? а все равно не стыдится показывать свои прелести. я в восторге!!!!!!!", "Согласен, весьма заметная дама. Выделяется в любой кампании, тут и говорить ничего не надо. Вот что значит спортивный подход!" – так оценили Ирину Винер-Усманову подписчики певицы.

Фото опубликовано Златаслава (@zlataslava_music) Янв 21 2017 в 1:12 PST

Напомним, Ирина Винер-Усманова воспитала целое поколение чемпионов – Алину Кабаеву, Ирину Чащину, Ляйсан Утяшеву, Евгению Канаеву и многих других. Говорят, прославленный тренер обратила внимание и на дочь поп-короля Филиппа Киркорова. На одном из светских тусовок она заметила, что Алла-Виктория невероятно пластична и может проявить себя в гимнастике.