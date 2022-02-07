"Что за идиоты? Уберите их отсюда": режиссер "Лихача" прогнал зазнавшегося Никиту Панфилова

Популярный актер Никита Панфилов сообщил об окончании съемок второго сезона сериала "Лихач". Новые эпизоды ленты, по слухам, должны увидеть свет летом 2022 года.
Заключительный день творческий коллектив "Лихача" провел в стенах медицинского учреждения. Судя по всему, киношники снимали сцены в больнице. Панфилов признался, что расставаться с коллегами по сериалу ему очень тяжело. "Прям печалька, грустич какой-то (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – посетовал Никита.
В личном микроблоге 42-летний Никита Панфилов опубликовал шуточный ролик, который он и его товарищи по кадру записали в перерывах между дублями. На видео актер и его коллеги, Денис Пьянов и Ольга Павлюкова, в солнцезащитных очках и кожаных куртках под эпичную музыку решительно идут по длинному коридору клиники. Всем своим видом троица демонстрирует исключительность.
С небес на землю зазнавшихся героев ролика спустил режиссер "Лихача" Дмитрий Матов. Он прогнал Никиту, Дениса и Ольгу.
"Что за идиоты? Уберите их отсюда, нам снимать пора. Уйдите отсюда, что вы здесь делаете", – кричал он Панфилову и его друзьям. Голос Матова для комичности был изменен в специальной программе.
Кинематографист отправил поникших артистов дожидаться вызова на площадку в автобусе. Никита, Денис и Ольга покорно покинули помещение. Матов добавил, что "массовка взбесилась".
"А как красиво все начиналось!!! ❤", "А как шли красиво и такой облом😂😂😂😂😂😂😂", "Бонды, Джеймсы Бонды))). Что тут скажешь? Ну прямо слезу вышибает, ну так нельзя)))😢", – прокомментировали видео поклонники Никиты Панфилова.