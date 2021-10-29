С килограммами и бородкой: в Сети обсуждают отъевшегося Панфилова

Никита Панфилов уже работает над новым сезоном сериала "Лихач". Площадка проекта располагается в Сочи. Режиссером новой части ленты стал Дмитрий Матов.
В личном микроблоге Панфилов показал фото со съемок. Знаменитость запечатлена с актрисой Мариной Доможировой. Актеры хвастаются кусочками разбитой кинотарелки.
Пользователи Сети отметили, что Никита Панфилов отлично выглядит. Он заметно прибавил в весе и отрастил бородку. Килограммы не навредили брутальному образу актера. Как утверждают интернет-обитатели, он стал еще более харизматичным.
Ранее Никита Панфилов признавался, что не сидит на диетах. По словам актера, настоящие мужчины, отъевшись, должны идти в спортзал, а не морить себя голодом. Единственное, от чего отказывается артист, когда худеет, — это хлебобулочные изделия.
Из-за плотного рабочего графика регулярно ходить в спортзал у звезды сериала "Лихач" не получается. Панфилов занимается дома на тренажере, выходит на пробежки. Кроме того, Никита любит кататься на сноуборде и велосипеде.
Знаменитость обожает запеченную курицу, фаршированную грибами. Это блюдо Панфилов всегда делает сам. Иногда он готовит на свежем воздухе на гриле. Актер запекает птицу на огне до тех пор, пока она не упадет с вертела.
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