Звезда сериала "Лихач" Никита Панфилов оказался в обезьяннике

42-летний актер Никита Панфилов порадовал поклонников отечественных теленовелл. Артист опубликовал кадр со съемок второго сезона сериала "Лихач". Артист запечатлен с коллегами по площадке Денисом Пьяновым и Ольгой Павлюковой, а также режиссером Дмитрием Матовым. Знаменитости стоят за закрытыми коваными воротами. Никита в шутку заявил, что его и других актеров поместили за решетку, как в зоопарке.
"Обезьянник для актеров и режиссера, чтобы люди могли посмотреть. 🤪", – с юмором прокомментировал снимок Панфилов.
Общаясь с подписчиками личного микроблога, Никита поведал, что выход новых эпизодов сериала "Лихач" запланирован на лето 2022 года. Артист надеется, что премьере второго сезона ленты ничего не помешает.
Отметим, продолжение детектива "Лихач" снимали в середине 2021 года в Краснодарском крае. Никита Панфилов был рад вернуться к роли сурового стража порядка Сергея Сотникова. Как признался артист, больше всего он скучал по байку, на котором катается его герой. Второй сезон "Лихача" говорит Панфилов, будет насыщеннее первого. Сценарий стал красочнее и динамичнее, утверждает звезда.
Как писали "Дни.ру", сейчас Никита Панфилов очень много снимается. В прошлом году в семье звезды случилась трагедия – папа актера перенес инсульт. Панфилову нужны деньги на реабилитацию родителя.