Никита Панфилов оставил мечты о третьем ребенке на фоне трагедии в семье

У звезды сериала "Пес" Никиты Панфилова двое детей. От второго брака у знаменитости подрастает сын Добрыня. Третья жена, Ксения Соколова, подарила артисту дочь Аврору.
В свежем интервью Никита признался, что он и его супруга Ксения задумались о еще одном ребенке. К сожалению, воплотить в жизнь мечту о малыше пока не удается. По словам Панфилова, время сейчас неподходящее.
"Меня ж дома обычно не бывает", – сетует актер. Панфилов постоянно занят на работе. Во время съемок "Пса", говорит артист, у него был всего один выходной на пять рабочих смен. Сейчас актер снимается в продолжении проекта “Лихач”, где тоже очень плотный график.
Никита уверен, что взваливать воспитания отпрысков только на маму и бабушку – неправильно. Панфилов считает, что тоже должен участвовать в процессе. Также артист и его избранница ждут, когда немного подрастет их дочь Аврора.
Недавно в семье звезды сериала "Пес" произошла трагедия. Отец Никиты слег с инсультом. Сейчас родитель артиста в больнице и ему требуются поддержка и внимание близких.
"Нужны деньги на восстановление, и столько сразу всего валится", – отметил Панфилов.
Знаменитость добавила, что достаточно зарабатывает. Его родные обеспечены всем необходимым. "Вроде бы с годами зарплата растет, но и траты в разы увеличились", – рассуждает Никита Панфилов.
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