"18 процентов сердца работало!": в Москве попрощались со звездой "Кухни"

Артист скончался от последствий ковида.

Сегодня, 20 января, прощались со звездой сериалов "Кухня", "Медиум" и других Иваном Рудаковым. Известный актер скончался 16 января. Ивану было всего 43 года.

Траурная церемония прошла в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе. По словам очевидцев, на родителей Ивана Рудакова было страшно смотреть – горе их безмерно. Присутствующие не могли сдержать слез. Коллеги звезды отечественного экрана выражали соболезнования родственниками, пытались хоть как-то их поддержать. Друзья не могут поверить в кончину Ивана. Вечное успокоение Рудаков найдет на Троекуровском кладбище.

Иван Рудаков умер в реанимации одной из московских больниц. Артист находился на ИВЛ. В середине 2021 года Иван тяжело перенес ковид. Инфекция серьезно пошатнула здоровье актера. Второй встречи с опасной заразой организм Ивана не перенес.

Проблемы со здоровьем Рудаков не скрывал. Актер рассказывал, что имеет серьезный недуг сердца. Диагноз звезде поставили более четырех лет назад. В его недомогании, говорил артист, виновны плотный рабочий график и алкоголь. После очередной премьеры Ивана увезли на скорой. "18 процентов сердца работало!" – делился актер в интервью ютуб-шоу "Маршруты Москвы", которое вышло незадолго до его кончины.

Тогда медики выписали Ивану массу лекарств и рекомендовали ограничить физические нагрузки. Актер решил восстанавливать сердце по собственной методике – записалась в спортивный зал.