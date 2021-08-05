Дэниел Рэдклифф о перезапуске "Гарри Поттера": Сыграю Сириуса Блэка

Актер готов вернуться к истории о юном волшебнике.

В начале 2021 года Сеть взорвала информация о возвращении на экраны Гарри Поттера. Поговаривали, что Warner Bros разрабатывает сериал о "мальчике, который выжил". Сообщалось, что проект будет снят для интернет-сервиса HBO Max. К большому сожалению для поклонников юного волшебника, слухи о перезапуске истории не подтвердились.

Между тем накануне актер Дэниел Рэдклифф, воплотивший образ Гарри Поттера на экране, признался, что хотел бы вновь стать частью проекта по серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. В перезапуске актер хотел бы сыграть не главного героя истории, а его крестного отца Сириуса Блэка. Также знаменитости нравится персонаж Римус Люпин – оборотень, жизнь которого по сюжету довольно трагически обрывается. В фильмах о Гарри Поттере этих героев сыграли Гэри Олдмен и Дэвид Тьюлис. По словам Рэдклиффа, он обожал сцены, где работали эти актеры и это его "любимые воспоминания" о съемках.

Отметим, что коллега Дениела Рэдклиффа по сериалу "Чудотворцы" Каран Сони призналась, что всегда мечтала сыграть Гермиону Грейнджер. Еще одна звезда проекта Джеральдин Вишванатан отметила, что могла бы перевоплотиться лесничего Хагрида.

Напомним, фильмы о юном волшебнике Гарри Поттере выходили на экраны с 2001 по 2011 год. Всего свет увидело восемь картин. Лента является одной из самых кассовых в мире.