Единица: лавина гневных отзывов со всего мира обрушила рейтинг сериала "Анна Болейн" с чернокожей королевой Англии

Сериал "Анна Болейн" был у всех на устах задолго до премьеры. Все дело в исполнительнице главной роли – королеву Англии, жену Генриха VIII Тюдора, сыграла чернокожая Джоди Тернер-Смит. В Сети отмечали, что в погоне за расовым разнообразием и в попытках быть толерантными киношники потеряли способность мыслить здраво.
Мировая премьера трехсерийной ленты "Анна Болейн" состоялась 1 июня. Зрители сериал встретили прохладно. На посвященных кино сайтах у проекта оценки ниже некуда. Например, на крупнейшем сервисе IMDb лента очутилась практически на дне – получила 1,1 балла из десяти возможных. Пользователи обрушили рейтинг проекта, оставив около трех тысяч негативных оценок. Сериал ругают не только за неудачный подбор артистов, но и за отвратительный сценарий.
На отечественном портале "КиноПоиск" дела у "Анны Болен" сложились немногим лучше. Российские телезрители оценили костюмированную драму на 1,7 балла.
Актриса Джоди Тернер-Смит в недавнем интервью призналась, что предвидела такую резкую реакцию общественности. Артистка напомнила, что цветных людей стерли из истории, тем самым стерли их человечность. Сериал, по ее словам, рассказывал историю личности, оставив ее расу за рамками.
"Анна Болейн перевернется в могиле! Вот как они пытаются манипулировать историей! Не стоит тратить на это время", "Просто было и есть. Чистая трагедия в кино. Культура пробужденных берет верх, не может произвести ничего нового и оригинального. Просто разрушают существующее", "Скоро Мел Гибсон в роли Мартина Лютера Кинга. Будет назван расистским и, вероятно, вызовет беспорядки. Так почему это нормально?" – рассуждают зрители сериала "Анна Болейн".
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