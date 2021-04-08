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Сериалы
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни

"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни

На Первом канале продолжается трансляция второго сезона криминального сериала "Налет". Это отечественная адаптация французской одноименной ленты. В центре сюжета – команда оперативников под руководством Олега Каплана, роль которого исполняет Владимир Машков. В картине также снимается Екатерина Рокотова – выпускница Театрального института им. Б. Щукина, актриса МХАТа имени Горького. "Дни.ру" удалось задать несколько вопросов красавице-блондинке.
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"Дни.ру": Площадка сериала "Налет", как известно, находилась в Калининграде. Как проходили съемки? Можете вспомнить, какие-нибудь забавные или не очень моменты? Какие у Вас впечатления от работы над этим сериалом? Возможно, удалось получить какой-то новый актерский опыт.

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Е.Р: Съемки проходили в городе Янтарный Калининградской области. Эти места необычайно красивые, и после съемок я дала себе слово, что обязательно туда вернусь. И в прошлом году я сделала такой подарок на день рождения маме. Побывали на Куршской косе, увидели дюны, танцующий лес.

Съемки "Налета" проходили в марте, а Балтика и погода в тех краях весьма суровые. От ледяного ветра слезились глаза, от холода сводило скулы, каменело все лицо, и невозможно было произнести даже слова. Но, невзирая на непогоду, это был прекрасный опыт работы с замечательной командой.

Несказанно рада возможности поработать в Владимиром Машковым. Каждый раз перед входом в кадр я переживала, но с актерами такой величины работать одно удовольствие. Он всегда корректный, великодушный и не пытается утвердиться на площадке за твой счет.

"Дни.ру": Удалось ли на съемках сериала "Налет" с кем-нибудь завести дружбу?

Е.Р: Да, мы остались в теплых, дружеских отношениях и с актерами, и с командой. Чаще бывает так, что какие бы хорошие отношения не сложились, после окончания съемки все разъезжаются по следующим проектам, и пересекаются, когда вновь сводит работа. Таковы наши реалии.

"Дни.ру": На Ваш взгляд, чем второй сезон "Налета" отличается от первого? Чего ждать зрителям?

Е.Р: Нам известны только те сцены, где задействованы мы, и про весь фильм говорить может только режиссер, продюсер, член съемочной группы. Но никак не актер. Чего ожидать? Любимых героев, приятного время препровождения.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Первый канал уже анонсировал премьеру второго сезона сериала "Налет". Она была запланирована на август 2020 года. Зрители остались довольны первой частью и с нетерпением ждали продолжения. К сожалению, тогда премьеры не произошло. Вам известно, почему сериал неожиданно сняли с эфирной сетки?

Е.Р: Нет, актеры дату премьеры узнают вместе со зрителями, из анонсов. Поэтому тут я вам никаких тайн не выдам, потому что просто не владею информацией.

"Дни.ру": У Вас есть табу, касающиеся работы? Чего никогда не согласитесь делать на площадке?

Е.Р: Такого нет. Вообще для актеров нет ничего невозможного. Очень часто мы сами выполняем трюки. Например, благодаря проекту "Мата Хари" я научилась держаться в седле, а потом конный спорт стал частью моей жизни. В одном из проектов я уже на площадке узнала, что в кадре по мне будет ползти живой паук, а не муляж. Я их с детства очень боюсь и когда вместо того, чтобы ползти по плечу он полез мне на лицо, я от страха завизжала на всю площадку. Именно этот дубль попал в монтаж, хорошо что по роли моя героиня тоже должна была очень испугаться.

"Дни.ру": Вы готовы пойти на жертвы ради хорошей роли, например, набрать вес или побрить голову?

Е.Р: Мне никогда такого не предлагали. А когда в одном из проектов у меня был утвержден черный парик, мы вышли на площадку, режиссер еще раз посмотрел на меня уже в локации и оставил меня блондинкой. Думаю, если поступят предложения кардинально изменить внешность, я с удовольствием рискну.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Ситуация с коронавирусом многих артистов оставила без спектаклей, съемок и, следовательно, без гонораров. Как Вы пережили карантин?

Е.Р: Что касается финансовой подушки, то мне кажется те, чье детство прошло в 90-е, готовы ко всему. Я не откладываю деньги на "черный день", но, чтобы ни случилось и мне, и маме, и бабушке будет на что жить. Конечно, было сложно. Почти сразу после объявления локдауна мы уехали на дачу и совершали покупки только первой необходимости. Особенно трудно было психологически. Первые дни — плакала, не понимала, как существовать дальше….

Потом взяла себя в руки: стала заниматься спортом, бегала по десять километров в день; каждый день готовила, осваивая бабушкины фирменные рецепты; записалась на несколько онлайн-курсов. Максимально занимала себя делом, так, чтобы не оставалось сил и времени на рефлексию.

Но надо сказать, что человек быстро ко всему привыкает, плюс индустрия адаптируется также быстро. Прошло совсем немного времени, и мы стали по Интернету репетировать наш спектакль "Андерсен навсегда", сделав из него онлайн-версию постановки. Активно снимала самопробы для кино, а как только закончился локдаун, отправилась в Петербург на съемки.

Фото: Пресс-служба

"Дни.ру": Многие популярные актеры ходят по различным телешоу, публикуют откровенные посты в соцсетях, в которых делятся подробностями личной жизни, комментируют проблемы коллег. Вы же подобные темы в "Инстаграм" старательно избегаете. Почему так?

Е.Р: Не могу с вами тут согласиться. Я, конечно, не являюсь постоянным зрителем ток-шоу, но не припомню, чтобы востребованные актеры часто там бывали.

Каждый сам выбирает свой путь. У меня сейчас по 10-11 часов ежедневные репетиции нового спектакля (спектакль "На стриме" режиссера Дмитрия Бикбаева, премьера состоится 23 апреля на сцене МХАТа им. Горького – прим. ред), и я даже не успеваю решить какие-то свои бытовые вопросы.

А что касается инстаграма, то у меня там даже есть целая рубрика friday-funday, где я рассказываю о том, в какие ситуации попадаю. Недавно своим ключом открыла чужую машину, и чуть не уехала. А вот если бы уехала, то, наверное, стала героиней криминальной хроники или ток-шоу.

"Дни.ру": Ваше сердце свободно?

Е.Р: Вспомнилась еще одна история, которая со мной недавно произошла. Зимой я застряла на одной из самых дорогих парковок Москвы. Машина заглохла, пришлось вызывать эвакуатор. Автомобиль оставили на ночь, а я выложила несколько сторис на эту тему, отметив локацию.

Утром мне позвонили мастера с предложением сделать диагностику всего подряд. Думаю, ну все, я попала… Жду, когда мне выставят счет, как звонит менеджер со словами: "Екатерина, нам звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет за замену одного шурупа?". Посмеялась, сказала, что не замужем, и попросила прислать счет на замену шурупа мне!

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Фото: Пресс-служба
Автор: 8 апреля 2021, 14:26
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