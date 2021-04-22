Мечтала о другом: где сейчас звезда сериала "Граница. Таежный роман" Елена Панова

Елена Панова сделала вполне успешную актерскою карьеру. Между тем мечтала красавица о другом.

Елена Панова появилась на свет в Архангельске 9 июня 1977 года. Отец будущей знаменитости – режиссер Виктор Петрович Панов – руководил местным молодежным театром, который сам же и основал. Мама артистки, Жанна Викторовна, давала уроки музыки.

Панова, хоть и выросла за кулисами, к театру не тяготела. Елена грезила о балете. К школьному выпускному стало ясно, что танцовщицы из дочери режиссера не выйдет. Решено было поступать в театральный.

В Школу-студию МХАТ Елена Панова попала только со второй попытки. Будущая знаменитость пришла на курс Олега Ефремова. За пару лет до выпуска уроженка Архангельска впервые появилась на экранах: ей доверили эпизодическую роль в картине "Новогодняя история". Получив диплом, Панова стала частью труппы Московского Художественного театра имени А. П. Чехова и продолжила активно сниматься.

Популярность к Елене Пановой пришла в 2000-м, после премьеры сериала "Граница. Таежный роман". Артистка исполнила роль медсестры Галины Жгут, ее партнером был Михаил Ефремов. Работа в мелодраме Александра Митты принесла актрисе не только любовь зрителей, но и Госпремию в области литературы и искусства.

Еще одним ярким эпизодом в карьере Елены Пановой стал фильм Алексея Сидорова "Бой с тенью". Лента вышла на экраны в 2005 году.

До 2010-го личная жизнь звезды сериала "Граница. Таежный роман" не складывалась, однако в тот год она сошлась со сценаристом и режиссером Антоном Мегердичевым, с которым была знакома благодаря второй части фильма "Бой с тенью". Антон и Елена поженились. Сегодня пара воспитывает дочерей – Марианну и Лидию.

О личной жизни актриса и ее супруг говорить не любят. В социальных сетях пары только посвященные работе публикации. Антон Мегердичев иногда снимает избранницу в своих картинах. В 2011 году на экраны выйдут два проекта с участием Елены Пановой – третья часть сериала "Шифр" и картина "Сердце Пармы".