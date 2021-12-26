Звезда "Папиных дочек" Мельникова нуждается в посторонней помощи: Cостояние катастрофическое

Обессиленную актрису Дарью Мельникову поддерживают друзья.

Звезда сериала "Папины дочки" пожаловалась на сильнейшую усталость. Минувшей осенью Дарья Мельникова была занята сразу в четырех проектах: снималась у двух известных режиссеров, участвовала в шоу "Ледниковый период", играла в спектакле в Театре имени Ермоловой. Кроме того, после развода с коллегой по цеху Артуром Смольяниновым Дарья Мельникова одна занимается домом и воспитанием двух сыновей.

В личном микроблоге Мельникова призналась, что с трудом решает даже самые простые бытовые задачи. Дарья уже без сил. Погрязшая в делах актриса не замечает, как летят дни. "Папина дочка" считает, что ее организм работает в режиме эконом. Знаменитость мечтает о поездке на отдых, но не в силах его спланировать.

Состояние Мельниковой катастрофическое, без посторонней помощи она обойтись не может. Актрису поддерживают друзья, которым она очень благодарна. "Иногда они соскребали меня со дна", – посетовала звезда кино и сериалов.

Дарья не скрывает, что на данном этапе ей не хватает сильного плеча, на которое можно было бы опереться. В доме Мельниковой накопилось много дел, которые считаются мужскими: необходимо заменить лампочки, отвезти машину в сервис, купить путевки, починить гардину.

"Потом я вспоминаю, что у меня внебрачный отпуск, так что сама, сама, сама", – поделилась Дарья.

Знаменитость с нетерпением ждет новогодних праздников. Артистка ищет силы, чтобы организовать отдых, купить подарки и закрыть все бытовые вопросы.