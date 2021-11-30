"Я очень страдаю": измученная Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о побеге

Популярная актриса Дарья Мельникова очень переживает за наследников – шестилетнего Артура и трехлетнего Марка. Из-за плотного рабочего графика знаменитость не видится с детьми. За мальчиками присматривают бабушки и няни.
Мельникова снимается в шоу Первого канала "Ледниковый период". Артистка и ее партнер Максим Маринин много времени проводят на ледовой арене, оттачивая свои номера. Недавно Дарья взяла чад на тренировку, чтобы хоть как-то компенсировать им свое вечное отсутствие.
"Папина дочка" опасается, что недостаток материнского тепла скажется на самочувствии мальчишек. Тревога измучила знаменитость. "Я очень страдаю", - поделилась Дарья Мельникова.
После финала "Ледникового периода" актриса планирует уйти в отпуск. Дарья хочет сбежать ото всех и целый месяц посвятить Артуру и Марку. По словам Мельниковой, времени на себя у нее не будет. Она из тех женщин, которые жертвуют своим отдыхом ради отпрысков.
Отметим, Дарья Мельникова может рассчитывать на помощь экс-супруга, актера Артура Смольянинова. После развода знаменитости поровну делят родительские обязанности. Артисты сохранили теплые отношения ради отпрысков.