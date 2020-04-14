Стала известна дата премьеры нового сезона военной драмы "Подводная лодка"

Первый сезон сериала "Подводная лодка" вышел на экраны в 2018 году. Действия картины разворачиваются в 1942-м, спустя пару месяцев после того, как был разгадан код шифровальной машины "Энигма".
В центре сюжета капитан субмарины U-96 Клаус Хоффман и его команда. Персонажи проходят через множество опасных испытаний. Параллельно лента повествует о запретной любви переводчицы Симоны Штрассер, которая разрывается между верностью родной стране, Германии, и Сопротивлением.
Во втором сезоне сериала "Подводная лодка" появятся: Вики Крипс, Том Влашиха, Винсент Картайзер, Рик Окон, Аугуст Витгенштайн. Сценарий для новых эпизодов создал Йоханнес В. Бетц, который известен работой над сериалом "Адвокаты", а также Тони Сэйнт, трудившийся над картинами "Ответный удар" и "Перехватчик".
Второй сезон сериала "Подводная лодка" состоит из восьми серий. С 24 апреля ленту можно смотреть онлайн на ViP Play. Также военную драму будут транслировать на телеканале ViP Premiere в 23:15 мск. Создатели планируют выпускать по два эпизода в неделю.
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