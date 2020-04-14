Стала известна дата премьеры нового сезона военной драмы "Подводная лодка"

24 апреля состоится премьера второго сезона теленовеллы "Подводная лодка". Режиссером новой части военной драмы вновь стал Андреас Прохаска.

Первый сезон сериала "Подводная лодка" вышел на экраны в 2018 году. Действия картины разворачиваются в 1942-м, спустя пару месяцев после того, как был разгадан код шифровальной машины "Энигма".

В центре сюжета капитан субмарины U-96 Клаус Хоффман и его команда. Персонажи проходят через множество опасных испытаний. Параллельно лента повествует о запретной любви переводчицы Симоны Штрассер, которая разрывается между верностью родной стране, Германии, и Сопротивлением.

Во втором сезоне сериала "Подводная лодка" появятся: Вики Крипс, Том Влашиха, Винсент Картайзер, Рик Окон, Аугуст Витгенштайн. Сценарий для новых эпизодов создал Йоханнес В. Бетц, который известен работой над сериалом "Адвокаты", а также Тони Сэйнт, трудившийся над картинами "Ответный удар" и "Перехватчик".

Второй сезон сериала "Подводная лодка" состоит из восьми серий. С 24 апреля ленту можно смотреть онлайн на ViP Play. Также военную драму будут транслировать на телеканале ViP Premiere в 23:15 мск. Создатели планируют выпускать по два эпизода в неделю.