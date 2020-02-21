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Пять похожих на "Твин Пикс" сериалов

Фото: Jenny Norquist/moodboard/www.globallookpress.com
Сериал "Твин Пикс" стал культовым и навсегда перевернул представления о том, какими могут быть многосерийные ленты. Три сезона и полнометражный фильм так и не смогли полностью удовлетворить желания фанатов. Какие похожие картины достойны внимания, расскажут "Дни.ру".
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Несмотря на то, что первая серия "Твин Пикс" вышла в 1990 году, интерес к картине не угас до сих пор. Она стала своего рода культурным феноменом, породив новый жанр и завоевав сердца миллионов поклонников по всему миру неповторимой эстетикой.

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Первый сезон "Твин Пикс" так и не дал ответа на вопрос, кто убил Лору Палмер. Авторы сериала больше внимания уделяли раскрытию характеров жителей небольшого городка, в котором произошло жуткое убийство.  Зато второй сезон указал на убийцу едва ли не в самом начале. Это, однако, не стало концом ленты, поскольку городок Твин Пикс хранил немало мистических тайн. В дополнение к нему был снят полнометражный фильм "Твин Пикс: Огонь, иди со мной" (в другой версии – "Твин Пикс: Сквозь огонь").

И уже в 2017 году Дэвид Линч вернулся к работе над сериалом, сняв третий сезон. В нем легендарный режиссер не стал давать понятных ответов на висевшие на протяжении десятилетий вопросы, а лишь добавил загадок и мистических знамений. Несмотря на уникальность эстетики, пронизывающей сериал, нашлось немало желающих повторить ее, воссоздать или создать на имеющейся основе что-то новое.

Сюжет российского сериала "Мертвое озеро" с Евгением Цыгановым в главной роли многим может напомнить завязку из "Твин Пикс". Тело молодой девушки, дочери местного влиятельного бизнесмена, обнаруживают на улице небольшого северного города Чангадан. Расследовать убийство приезжает из Москвы один из лучших детективов Максим Покровский. На своем пути ему придется столкнуться не только с недобрыми замыслами людей, но и с темными проявлениями местных верований.

Британский сериал "Праздник мая" рассказывает историю о расследовании исчезновения юной девушки. На первый взгляд идеалистический городок превращается в клубок подозревающих друг друга соседей. И чем глубже зритель узнает героев, тем страшнее ему становится.

Завязка американского сериала "Сосны" (или "Уэйуорд Пайнс") также до боли напоминает начало "Твин Пикс". Агент секретной службы прибывает в тихий городок Уэйуорд Пайнс, чтобы найти двух пропавших коллег. Выясняется, что пасторальная картина тихой жизни в захолустье скрывает множество тайн.

Убийством в сонном городке начинается и британский сериал "Фортитьюд". Опытный детектив отправляется в на самый край Арктики, чтобы выяснить, кому потребовалось убивать английского профессора. Довольно быстро выясняется, что это лишь первое из цепочки необъяснимых преступлений.

На смену британскому детективу вновь приходит американский. Сериал "Острые предметы" повествует о журналистке с тяжелым багажом эмоциональных проблем и психических травм, которая вынуждена вернуться в родной городок, чтобы разобраться с серией жестоких убийств. И не до конца ясно, что пугает героиню больше – столкновение с прошлым, орудующий в городке маньяк или страсть к саморазрушению.

Автор: 21 февраля 2020, 15:37

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