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Обворовавшую звезду

Обворовавшую звезду "Моей прекрасной няни" домработницу нашла полиция

Ольга Тумайкина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Женщину, которая предположительно украла драгоценности у звезды сериала "Моя прекрасная няня", задержала полиция. На домработницу актрисы Ольги Тумайкиной завели уголовное дело.
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Подозреваемую задержали 14 октября. Ранее женщине предъявили обвинение. Теперь бывшая помощница по хозяйству находится под подпиской о невыезде.

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Как писали "Дни.ру", у звезды сериала "Моя прекрасная няня" пропали дорогие украшения с бриллиантами, памятные часы и парфюм. По предварительной оценке Ольге Тумайкиной нанесен ущерб на сумму 780 тысяч рублей.

По словам Тумайкиной, помощницу по хозяйству, которая, как оказалось, нечиста на руку, она наняла летом 2019 года. Новая домработница быстро втерлась в доверие к знаменитости и ее родственникам.

Спустя время звезда сериала "Моя прекрасная няня" начала замечать исчезновение украшений и подарков. Ольга Тумайкина долгое время игнорировала пропажу вещей, греша на собственную рассеянность.

Некоторое время назад помощница по хозяйству сообщила артистке, что возвращается на родину, на Украину. После отъезда домработницы, Ольга Тумайкина поняла, что ее обворовали.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" сообщила в личном микроблоге, мол, по утраченным ценностям не горюет. По словам Ольги Тумайкиной, в жизни есть проблемы куда серьезнее.

Автор: 16 октября 2020, 11:20 Источник: РЕН-ТВ ✓ Надежный источник

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